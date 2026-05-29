Espana agencias

La jueza envía a la Policía al Ayuntamiento de Alicante por papeles sobre adjudicaciones

Guardar
Google icon

Alicante, 29 may (EFE).- La magistrada que investiga el escándalo en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan de Alicante ha encargado este viernes a la Policía Nacional que acuda al ayuntamiento para requerir diversa documentación.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), en una providencia la magistrada Amparo Rubio ha pedido al Cuerpo Nacional de Policía a que requiera a los servicios jurídicos municipal el envío "urgente" de diversa documentación relativa a la promoción de Les Naus.

PUBLICIDAD

En la misma providencia la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha advertido de que en caso de que el responsable de los servicios jurídicos del ayuntamiento evite facilitar esta información, incurriría en un delito de desobediencia. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Competencia dice que gasolineras aplican la rebaja fiscal y sólo ve unos 50 casos anómalos

Infobae

El juez da al PP el timón de las acusaciones populares del 'caso Plus Ultra' y dice que tiene "más implantación" que Vox

El juez da al PP el timón de las acusaciones populares del 'caso Plus Ultra' y dice que tiene "más implantación" que Vox

Montella prevé disponer de Kerem Aktürkoglu en el Mundial, pese a su lesión

Infobae

Fabio di Giannantonio, Celestino Vietti y Scott Ogden, los más rápidos de sus prácticas

Infobae

Un detenido tras ser interceptado un barco de recreo con 1.200 kilos de hachís en Huelva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

La Justicia reconoce el derecho de una ciudadana salvadoreña a obtener la nacionalidad española por origen sefardí tras validar documentos emitidos en el extranjero

ECONOMÍA

Europa aprueba el plan antiapagones de España con una ayuda a la industria de 9.000 millones de euros

Europa aprueba el plan antiapagones de España con una ayuda a la industria de 9.000 millones de euros

Bruselas advierte a España que debe indemnizar a los pasajeros por los retrasos en trenes tras el accidente de Adamuz

Plus Ultra firma el primer convenio de su personal de tierra con teletrabajo y mejora salarial en medio de la investigación por corrupción

Los ultrarricos eligen España: Marbella y Madrid se posicionan como referentes europeos en el mercado de vivienda de lujo

La AIReF confirma que España cumple la regla de gasto en pensiones, pero advierte de que la deuda pública alcanzará el 123% del PIB en 2050

DEPORTES

Tiene 17 años, es la esperanza francesa en Roland Garros y da las gracias a Alcaraz por ganar: “Nunca deje de creer”

Tiene 17 años, es la esperanza francesa en Roland Garros y da las gracias a Alcaraz por ganar: “Nunca deje de creer”

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta