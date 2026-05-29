La jueza envía a la Policía al Ayuntamiento de Alicante por papeles sobre adjudicaciones

Alicante, 29 may (EFE).- La magistrada que investiga el escándalo en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan de Alicante ha encargado este viernes a la Policía Nacional que acuda al ayuntamiento para requerir diversa documentación.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), en una providencia la magistrada Amparo Rubio ha pedido al Cuerpo Nacional de Policía a que requiera a los servicios jurídicos municipal el envío "urgente" de diversa documentación relativa a la promoción de Les Naus.

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En la misma providencia la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha advertido de que en caso de que el responsable de los servicios jurídicos del ayuntamiento evite facilitar esta información, incurriría en un delito de desobediencia. EFE