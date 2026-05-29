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Madrid interpone un recurso contra Óscar Puente por no convocar la Sectorial de Transporte

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Madrid, 29 may (EFE).- La Comunidad de Madrid ha interpuesto ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por no haber atendido el requerimiento formal remitido por el Ejecutivo autonómico para convocar la Conferencia Sectorial de Transportes.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, quien ha señalado que este viernes se cumplen 30 días desde el envío del requerimiento oficial y ha afeado a Puente que lleve "más de tres años" sin convocar la Sectorial de Transportes.

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"Más de tres años incumpliendo sus obligaciones legales. Ni una respuesta. Ni una reunión. Ni una sola solución para los madrileños", ha subrayado en un vídeo publicado en su cuenta de X Rodrigo, quien se ha comprometido a acudir a los tribunales para "defender un transporte digno y exigir que el ministerio cumpla la ley".

El Gobierno regional madrileño considera que la ausencia de convocatoria de este órgano de cooperación institucional supone un incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa vigente, además de dificultar la coordinac

ión entre administraciones en materia de movilidad y transporte público.

"No podemos consentir el abandono institucional, el abandono ferroviario y el abandono de millones de madrileños que cada mañana llegan tarde a su puesto de trabajo porque el ministro Óscar Puente ha decidido que gestionar es escribir 'tweets' y buscar titulares", ha esgrimido Rodrigo.

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En esa línea, ha acusado a Puente de personificar la "soberbia política", ignorar a las comunidades autónomas y "despreciar" los mecanismos de cooperación institucional.

"La política no consiste en insultar desde redes sociales, consiste en gestionar, coordinar y dar soluciones. Y como el señor Puente ha decidido no cumplir con las obligaciones, la Comunidad de Madrid hará lo que corresponde en un Estado de derecho: acudir a los tribunales", ha aseverado. EFE

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EFE

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