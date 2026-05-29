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La escritora Espido Freire reivindica la humanidad frente a la IA: "No escribe bien"

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Valladolid, 29 may (EFE).- La escritora Espido Freire (Bilbao, 1974) ha reivindicado este viernes la humanidad frente al avance la inteligencia artificial (IA) y, especialmente, su impacto en el ámbito de la literatura, porque a su juicio no "escribe bien".

En declaraciones previas a su participación en la 59.ª Feria del Libro de Valladolid (FLV), la ganadora del Premio Planeta por 'Melocotones helados' ha reflexionado sobre el impacto que el uso de esta tecnología tiene en la creación, que se suma a una "falta de conciencia del daño por parte de los usuarios, que lo ven como una manera de entretenimiento".

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“Hay algo que me preocupa mucho y es que la IA ya está afectando a nuestra manera de escribir. Ha entrado con mucha fuerza y ha conseguido algo que me molesta profundamente: que la gente crea que la IA escribe bien. La IA no escribe bien", ha asegurado.

Freire ha reconocido que no se opone al uso de la IA, pero sí ve una tendencia a que la cultura vuelva a quedar "en manos de unos pocos", lo que va en el sentido opuesto a democratizar el acceso a la cultura logrado en las últimas décadas.

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"Ahora caminamos en dirección contraria. Estamos aceptando sus premisas, sin cuestionar las falsas promesas que nos hacen las grandes corporaciones”, ha asegurado.

También ha hecho referencia a su último libro, 'Guía de lugares que ya no existen', que repasa distintas geografías en constante cambio y el peso de la memoria, que ha calificado como "un recorrido muy personal por territorios que están desapareciendo por diferentes causas, territorios que yo amo".

"Ahora mismo nos enfrentamos a una crisis de vivienda marcada por la inflación inmobiliaria, con unas aspiraciones al bienestar que se están reduciendo en vez de ampliando. Estamos viviendo también el enfrentamiento entre el turista y el habitante, y un libro es una buena excusa para poner esto encima del mantel”, ha asegurado. EFE

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