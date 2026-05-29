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Kiko Veneno, Quique González y Neomak se suman a la lista del DalecandELA Fest en Getxo

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Bilbao, 29 may (EFE).- Kiko Veneno, Quique González, Akatz y Neomak se han sumado a la lista artistas que participarán en la quinta edición del DalecandELA Fest, un festival solidario y gratuito que se celebra de Getxo (Bizkaia) para dar visibilidad a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Los cuatro cantantes se sumarán de esta manera a una lista conformada por músicos como Duncan Dhu, Still River, Gonzalo Portugal, The Rock&Kids Band, Diamond Dogs, Luke Winslow-King, La Sonrisa de Julia o Smile, para la edición de este año del festival que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre en el Puerto Viejo de ese municipio.

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Además, el fundador de la organización DalecandELA, Jaime Lafita, afectado por esa enfermedad, recorrerá desde mañana 30 de mayo al 12 de junio en una bicicleta tándem los 930 kilómetros que separan Getxo de Sevilla en una iniciativa con la que busca volver a poner el foco en la realidad que viven las personas afectadas por la enfermedad, según ha informado el festival en una nota.

Durante la travesía atravesará cinco comunidades autónomas y realizará paradas en diferentes municipios, entre ellos Burgos, Madrid y Guadalupe.

El objetivo del recorrido es denunciar las desigualdades territoriales existentes en la aplicación de la Ley ELA, aprobada en octubre de 2024, cuya implantación continúa siendo "desigual" en distintas partes del país.

La organización reclama "que se agilicen de forma inmediata las ayudas contempladas en la ley, ya que actualmente solo se conceden en Vizcaya, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja y Asturias".

En este sentido, exigen además la implantación homogénea del Grado III+ de dependencia, la creación de un plan urgente de formación para cuidadores y una inversión estable destinada a la investigación científica sobre la enfermedad. EFE

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EFE

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