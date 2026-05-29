Hoy será noticia. Sábado, 30 de mayo

FUERZAS ARMADAS

Vigo acoge el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor

Madrid (EFE).- La ciudad de Vigo acoge este sábado el acto central del Día de la Fuerzas Armadas, un desfile militar en el que participan alrededor de 3.700 efectivos, más de 70 aeronaves, 109 vehículos y 32 motos, presidido por los reyes y al que por primera vez asiste la princesa Leonor.

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También supondrá el debut del nuevo blindado VCR 8x8 Dragón del Ejército de Tierra en la marcha militar que, en un recorrido de 1.165 metros, abrirá y cerrará la Formación Mirlo pintando los cielos vigueses con los colores de la bandera nacional. El acto comenzará a las 12:00 horas con la llegada de los reyes Felipe y Letizia, acompañados de la princesa de Asturias, a la tribuna, donde serán recibidos por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón.

BAD BUNNY

Todo comenzó con una silla de plástico: el fenómeno Bad Bunny llega a Madrid

Madrid (EFE).- Madrid se prepara para recibir a Bad Bunny, un fenómeno cultural que tiene programados a partir de este sábado diez conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, una historia que comenzó hace un año con la publicación en sus redes de la foto de una enigmática silla de plástico, su forma de anunciar las actuaciones de su último disco.

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Estrella de la 'Super Bowl' de este año y el artista más escuchado en 2025 en la plataforma Spotify, Bad Bunny llega a Madrid tras los dos conciertos exitosos y multitudinarios en el Estadi Olímpic de Barcelona, con las siguientes fechas programadas: 30 y 31 de mayo, 2 y 3 de junio, y también 7, 10, 11, 14 y 15 de junio. En total, el puertorriqueño ha vendido 600.000 entradas en España, el inicio del tramo europeo de su gira mundial 'Debí tirar más fotos', que incluye plazas como Bruselas, Lisboa, Londres o París.

EL TIEMPO

Este sábado continúa el calor, salvo algunos descensos y chubascos en el norte peninsular

Madrid (EFE).- Las temperaturas continuarán siendo altas este sábado, con noches tropicales en el cuadrante suroeste y algunos descensos en Baleares, tercio norte y fachada oriental; habrá probables chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo y entorno de la ibérica y tormentas secas -con rachas muy fuertes de viento- en zonas del centro de la península.

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Con esa situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el sábado avisos amarillos por altas temperaturas en Andalucía, Extremadura, Comunicad de Madrid y Aragón, donde además tienen aviso por tormentas, al igual que en algunas zonas de Castilla y León, La Rioja y Cataluña, región donde se prevén asimismo lluvias intensas.

EFE

fp