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El Surne Bilbao logra la última plaza de playoff y el Gran Canaria consuma su descenso

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Madrid, 29 may (EFE).- Real Madrid, Kosner Baskonia, UCAM Murcia, Valencia Basket, Barça, Asisa Joventut, La Laguna Tenerife y Surne Bilbao disputarán a partir del martes 2 de junio las eliminatorias por el título de la Liga Endesa, mientras que el Dreamland Gran Canaria certificó este viernes su descenso tras perder en Valencia y por el agónico triunfo del Casademont Zaragoza en Lugo ante el Breogán.

La última plaza en juego para los playoffs se la adjudicó el Surne Bilbao Basket, que con su triunfo en Tenerife logró terminar séptimo, dejando a los isleños en octava posición. Además, este resultado puso fin a la temporada del Unicaja Málaga, que dependía de un tropiezo de los bilbaínos sumado a su triunfo en Vitoria, y ninguna de las dos circunstancias se produjo.

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De momento, está asegurado uno de los cruces, el que enfrentará al Real Madrid, líder de la fase regular, con La Laguna Tenerife. Los otros tres enfrentamientos dependen del resultado del único partido que falta por disputarse, el aplazado de la jornada 33 Barça-Valencia que se jugará el domingo y que fijará las posiciones finales en la parte alta de la tabla.

Si el Barça gana al Valencia Basket será segundo UCAM Murcia, tercero el Barça, cuarto Kosner Baskonia y quinto Valencia Basket y los cruces de cuartos de final serían Real Madrid-La Laguna Tenerife, Kosner Baskonia-Valencia Basket, UCAM Murcia-Surne Bilbao y Barça-Asisa Joventut.

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En cambio, si el Valencia se impusiese en el Palau se haría con la segunda plaza, tercero terminaría Kosner Baskonia, cuarto UCAM Murcia y quinto Barça. En ese caso, los cruces serían Real Madrid-La Laguna Tenerife, UCAM Murcia-Barça, Valencia Basket-Surne Bilbao y Kosner Baskonia-Asisa Joventut.

El otro foco de atención de la última jornada de la fase regular estaba en saber quién acompañaría al Covirán Granada a Primera FEB, con el Casademont Zaragoza, MoraBanc Andorra y Dreamland Gran Canaria luchado por evitarlo.

Al final, fue el equipo canario el que perdió la categoría tras 31 años en la élite y una temporada para olvidar. Su abultada derrota en Valencia unido al triunfo in extremis de los aragoneses en Lugo, con una canasta sobre la bocina del base italiano Marco Spissu certificó el descenso para el equipo que entrena el argentino Nestor 'Che' García. EFE

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