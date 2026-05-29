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Exhibición española en la rutina técnica de la Copa del Mundo

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Pontevedra, 29 may (EFE).- El equipo español de natación artística, con una espectacular ejecución de su coreografía, conquistó la medalla de oro en la rutina técnica de la Copa del Mundo de Pontevedra, donde mostró a la natación mundial su nuevo e innovador ejercicio, puntuado con hasta tres dieces por el jurado.

A la seleccionadora Ana Fuentes le salió de maravilla su apuesta por rebajar el nivel de dificultad. España se la jugó con casi 12 puntos menos de dificultad que las otras dos grandes favoritas, Ucrania e Italia.

Y desde el principio, al equipo español -formado por Iris Tió, Cristina Arámbula, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña- se le vio disfrutar en el agua. La puntuación final lo evidenció: 292,8417.

Con una presentación con un alto grado de dificultad y sin base 'marks', el equipo mexicano se colgó la medalla de plata, aunque lejos de España. El podio lo completó Francia gracias a su excelente ejecución, puntuada con 162.9742.

La prueba arrancó con la actuación de la jovencísima selección de Australia, dirigida por la española Andrea Fuertes. Su equipo brilló y eso le permitió quedar por delante de Ucrania, vigente subcampeón de Europa, y muy cerca de Italia, otra de las grandes favoritas.

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Ambas apostaron por un ejercicio de máxima dificultad (50.9500) y eso le penalizó. El equipo ucraniano, con ‘Face of time’, quedó lejos del podio, mientras que Italia, con ‘The Queens of the Night’, tuvo que conformarse con la quinta plaza. EFE

dmg/ism

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