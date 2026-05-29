Eneko Sánchez cierra la jornada inaugural con otra medalla de plata en final individual

Pontevedra, 29 may (EFE).- El debutante Eneko Sánchez, de tan solo 16 años, cerró la jornada inaugural de la Copa del Mundo de Pontevedra con una nueva medalla de plata para el equipo nacional, en la final masculina individual técnica.

El sabadellense, que en la mañana de este viernes ya se había colgado la ‘chapa’ de plata compitiendo con Carla López en la final de dúo mixto técnico, exhibió todo su repertorio para sumar algo más de 228 puntos, un registro que solo mejoró el italiano Filippo Pelati.

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Eneko Sánchez, el más joven de todos los participantes, firmó una gran impresión artística (94.7500) para superar al kazajo Aldiyar Ramonov, que se tuvo que conformar con la tercera plaza pese a su gran ejecución (136.1333). EFE

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