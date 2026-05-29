El PP dice que el TS no ha entrado al fondo en la regularización y hay votos particulares

Madrid, 29 may (EFE).- El PP "acepta" la decisión del Tribunal Supremo de rechazar los recursos contra la regularización extraordinaria de inmigrantes hecha por el Gobierno, pero destaca que se solicitaban medidas cautelares, que no ha entrado al fondo del asunto, que el procedimiento sigue su curso, que los efectos podrían revertirse finalmente y que dos magistrados presentaron votos particulares.

Tanto la aceptación de la decisión judicial como los matices los ha explicado la vicesecretaria de organización del partido, Alma Ezcurra, en una rueda de prensa este viernes en Madrid, al ser preguntada por los autos de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo divulgados la víspera.

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Según el Tribunal Supremo, la regularización de inmigrantes tiene interés público notorio, incide en un sustrato humano y trasciende a la mera consideración económica, como uno de los motivos para no frenar la entrada en vigor del real decreto ley.

Ezcurra ha recordado, en primer lugar, que se trataba de resolver peticiones de medidas cautelares, por lo que "el Supremo ha dicho que aceptar cautelares sería entrar de lleno en el fondo del asunto y que consideran que por razones de interés de todo tipo, demográfico, económico, humanitario, no lo iban a hacer".

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En segundo lugar, se ha referido a los dos votos particulares de dos magistrados, "que consideran que este decreto de regularización es absolutamente contrario al derecho europeo".

"Otra cosa que ha dicho el Supremo es que, como el permiso de residencia dura un año, en el caso de que finalmente se concluya que sí es contraria a derecho, los efectos se podrían revertir", ha apuntado en tercer lugar.

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Ha incidido, no obstante, a continuación, en que el PP guarda "máximo respeto a las decisiones del Tribunal Supremo", para añadir que el partido "lo acepta", aunque recordando que "el procedimiento sigue su curso" y que "la cuestión se va a seguir tramitando". EFE

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