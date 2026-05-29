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Economía estrecha el control sobre la publicidad de tarjetas de pago aplazado

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Madrid, 29 may (EFE).- El Ministerio de Economía ha estrechado las pautas de comercialización de tarjetas de pago aplazado o "revolving", después de que el Tribunal Supremo se haya pronunciado sobre plazos de amortización y transparencia, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El BOE explica que, a consecuencia de la doctrina del alto tribunal, Economía ha modificado varias órdenes ministeriales sobre regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y sobre transparencia.

Con ello se busca reforzar la información disponible para los prestamistas y la mejora de los procedimientos de evaluación de la solvencia de los potenciales prestatarios, además de establecer una regulación especial de la publicidad de los créditos "revolving".

Entre los requisitos que deben cumplir las entidades financieras para informar sobre estos productos destaca que la publicidad deberá ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa, y deberá quedar explícito y patente el carácter publicitario del mensaje.

De este modo, todo documento o folleto con carácter publicitario de una entidad deberá incluir el término "publicidad" de manera clara y resaltada respecto del texto en el que se inserte. EFE

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