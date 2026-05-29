CCOO subraya que el precio del alquiler ha subido más del doble que el IPC entre 2015-2024

Madrid, 29 may (EFE).- CCOO asegura que el precio del alquiler habría aumentado un 23 % de forma acumulada entre 2015 y 2024 según el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA), más del doble del 11 % que refleja el IPC en el mismo periodo.

El sindicato sostiene en un comunicado que entre 2015 y 2024 el precio del alquiler de los nuevos contratos se ha disparado un 37 % acumulado, frente a la subida del 21 % en los contratos existentes, y apunta que los "saltos" de precios se producen al firmar un nuevo contrato.

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De esta forma, comparando la evolución del salario medio que ofrece la EPA con la variación del precio del alquiler de vivienda (IPVA) entre 2015 y 2024, se observa que la subida acumulada del salario nominal (26 %) es superior a la subida acumulada del alquiler de los contratos existentes (21 %) pero muy inferior a la subida registrada por los nuevos contratos (37 %).

La pérdida de poder adquisitivo del salario frente a los nuevos contratos de alquiler es prácticamente generalizada a nivel nacional, tanto entre 2015-2024, como en el periodo más reciente (2020-2024).

La Comunidad Valenciana (-19 puntos), Comunidad de Madrid (-14 puntos) e Islas Baleares (-14 puntos) son las que presentan el mayor desfase entre la subida de los nuevos contratos de alquiler y la subida de sus salarios medios entre 2015 y 2024.

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Este problema, indica CCOO, se agudiza especialmente en las principales zonas urbanas y turísticas con mayor presión de población en busca de un alquiler residencial y en las que al mismo tiempo una parte de la oferta de alquiler existente se destina a otro tipo de usos (turístico, temporada, habitaciones) fuera del alcance de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En este sentido, CCOO señala que el aumento de la demanda de vivienda en alquiler, la ausencia de una regulación efectiva a favor del derecho a la vivienda, una creciente "profesionalización" de la gestión de arrendamientos y la ausencia de un parque público de vivienda asequible generan más presión en el mercado del alquiler, que se ve reflejado en subidas de los precios.

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El sindicato pone como ejemplo de esta profesionalización de la gestión de arrendamientos a fondos con un enfoque de gestión "agresivo" para la maximización de los beneficios, empresas especializadas en la intermediación o nuevos inversores que, en su opinión, ven en el mercado del alquiler oportunidades de negocio rentable de bajo riesgo.

El porcentaje de hogares que viven en alquiler ha subido del 15,6 % al 20,2 % entre 2015 y 2025, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los hogares que pagan un alquiler de mercado han crecido del 13,1 % al 16,7 %, mientras que el alquiler inferior al precio de mercado ha pasado del 2,5 % al 3,5 %.

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Según la Encuesta Continua de Población del INE, había 19,43 millones de hogares en España a 1 de enero de 2025, de los que 3,92 millones residen de alquiler, y de ellos, 3,24 millones en alquiler de mercado. EFE