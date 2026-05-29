Bad Bunny suena en pizarras digitales de aulas andaluzas sin que se sepa la causa

Sevilla, 29 may (EFE).- La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía investiga un posible ataque informático a las pizarras electrónicas de varios colegios e institutos de la comunidad, al activarse al mismo tiempo en la mañana de este pasado jueves una canción de Bad Bunny en mitad de las clases.

Según ha informado El Correo de Andalucía y han confirmado a EFE fuentes de la Consejería, en torno a las 10.00 horas, las pizarras de centros educativos de varias provincias se desactivaron y, en lugar de la imagen y el sonido que tenían para las clases, comenzó a sonar la canción 'Debí tirar más fotos', del artista puertorriqueño.

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A la vez que sonaba la música, en las pizarras se podía leer el mensaje: 'A petición de Irene'.

Desde la Junta se ha indicado que se trata de un asunto que está investigando la inspección educativa, sin que se sepa aún si se trató de un jaqueo o de un fallo humano.

Los técnicos analizan las posibles causas, que pudieron estar relacionadas con el error de algún administrador que estuviera haciendo alguna prueba en el sistema, que se gestiona por control remoto.

Testimonios recabados por EFE han indicado que el incidente causó extrañeza entre profesores, algunos de los cuales pensaron que podía ser una broma de algún alumno que se hubiera conectado al dispositivo.

Comunicaron la irrupción de la música de Bad Bunny en las pizarras digitales a compañeros de otros centros y a través de redes sociales.

El incidente coincide además con los conciertos que esta estrella global, uno de los artistas más escuchados del mundo, está dando en España. EFE

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