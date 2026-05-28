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Žan Tabak: "Hemos incidido más que nunca en el aspecto mental"

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Andorra La Vella, 28 may (EFE).- Žan Tabak, entrenador del MoraBanc Andorra, que afronta una 'final' para la permanencia con la visita el viernes (20.30 horas) del Barça, ha "incidido más que nunca en el aspecto mental".

"Mi discurso siempre es el mismo. Yo siempre me preparo igual. Cuando vosotros pensáis que estamos hundidos no pienso lo mismo y cuando ganamos dos partidos seguidos también continuo igual. No porque mis emociones son así sino porque mi trabajo es así. Yo debo mantener la calma y cuando el equipo está hundido yo debo estar positivo para subir el ánimo y cuando el equipo está volando mi trabajo es bajarlo a los niveles que debemos competir. Yo estoy igual que siempre. Ni nada más excitado que antes".

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El MoraBanc se salva si gana al Barça y si pierde tendrá que mirar lo que hacen el Dreamland Gran Canaria en Valencia y el Casademont Zaragoza en Lugo. Si estos dos ganan y el MoraBanc pierde se va el equipo del Principado a Primera FEB. "Para las matemáticas está Francesc Solana [director deportivo]. Yo matemáticas no hago porque en la escuela era muy malo. No hay sí o sí. Necesitamos ganar al Barça y ya está. A mi las matemáticas ya no me alteran ni tampoco lo hago. Hay gente del club que sí".

Tampoco quiere pensar en que son el equipo implicado en el descenso que lo tiene mejor por jugar su partido como local. "Siempre he sido muy honesto y yo esto de probabilidades no las hago. Tengo que ganar al Barça y es una cosa que tiene poca probabilidad, pero está temporada ya hemos ganado partidos de esto. Espero salir a la pista para intentar ganar el partido y convencer a los jugadores de ello. Probabilidad que van hacer otros equipos no me interesa porque me quitan concentración y energía. Son un disturbio para mí".

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Elogio al Barça de Xavi Pascual pese a una temporada convulsa a nivel más interno. "Si ellos no han hecho una gran temporada no lo sé porque son cosas suyas. Si tiene una plantilla buena, la tienen. No se si la tienen a su gusto aunque son todos de Euroliga. Tienen a Xavi Pascual de entrenador y hacen un baloncesto muy bonito con mucho control. Son muy efectivos como Tenerife. No es un equipo que juega un baloncesto de mucha velocidad y de muchas posesiones. Además con jugadores de mucha experiencia". EFE

vds/and

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