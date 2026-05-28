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Tolón pide una estrategia conjunta iberoamericana para afrontar los desafíos en educación

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Barcelona, 28 may (EFE).- La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha animado este jueves a aprovechar la conferencia iberoamericana de ministros del ramo de Barcelona para llegar a "acuerdos concretos" en la construcción de una estrategia conjunta que haga frente a desafíos compartidos como el uso de la IA.

Tolón ha lanzado este mensaje durante la inauguración de la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación, que abordará durante toda la jornada en el Palacio de Pedralbes los principales retos en la formación de estudiantes.

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El encuentro forma parte de las conferencias sectoriales de preparación de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid en noviembre de 2026.

Tolón ha subrayado el "enorme valor político" de la cooperación iberoamericana ya que "las respuestas ya no pueden construirse en solitario". "Compartimos vínculos históricos y culturales, pero también problemas y objetivos", ha asegurado.

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En esta línea, ha remarcado la voluntad de salir de la cumbre "con acuerdos concretos y una agenda educativa común" para hacer frente a los desafíos que transforman el sistema educativo en cuatro ámbitos: la digitalización y uso de la IA, la Formación Profesional (FP), la resiliencia de los sistemas educativos y la equidad.

Respecto a la IA, ha señalado que "la cuestión no es si debemos utilizarla o no, sino cómo lo hacemos con garantías" y cómo utilizar la tecnología para ampliar oportunidades y evitar "profundizar en las desigualdades".

El impulso de la FP se antoja también clave para mejorar la empleabilidad de los estudiantes mientras que las crisis climáticas y sanitarias obligan, ha apuntado, a trabajar en la resiliencia para garantizar el derecho a la educación "en situaciones críticas".

Por último, ha destacado la necesidad de avanzar en la equidad, distribuyendo los recursos para combatir la segregación escolar y proteger a los más vulnerables.

Por su parte, el Secretario Adjunto Iberoamericano en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), José Frederico Ludovice, ha recordado que nos encontramos ante "un momento decisivo" para los sistemas educativos por desafíos como el cambio climático y la disrupción tecnológica.

La región iberoamericana cuenta con 150 millones de estudiantes repartidos en diferentes niveles, de los que cerca del 30 % tienen acceso limitado o inestable a internet, ha señalado.

En la conferencia de Barcelona está prevista la presentación de dos guías: una sobre el uso de la IA con orientaciones para estudiantes, docentes y centros, y otra sobre prevención y actuación de las escuelas ante situaciones de emergencias.

Además, se pondrá sobre la mesa una hoja de ruta para avanzar en una FP más flexible y fácil de acreditar.

Durante la inauguración, el secretario general de la Organización de Estados Ibereoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, se ha referido también al impacto en la región de la caída drástica de la inversión en cooperación, que "debilita" cada vez más el sistema educativo público.

"Millones de jóvenes que viven de la economía del crimen y hay países que ya destinan casi lo mismo a la lucha contra la criminalidad asociada al narcotráfico que la inversión en educación", ha dicho.

Por último, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que Cataluña asume "con responsabilidad" los mismos retos en educación que se abordarán hoy en la conferencia y se ha mostrado confiado en que "los acuerdos que se tomen en Barcelona se convertirán en bases sólidas y brújulas para tener un espacio iberoamericano más justo y fraternal". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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