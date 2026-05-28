Los discos de la semana: La mirada a la infancia de Paul McCartney y Manuel Carrasco

Madrid, 28 may (EFE).- Seis años después de 'McCartney III', su último álbum con temas inéditos grabados en el estudio, Paul McCartney regresa con canciones nuevas sobre aquello que lo forjó en una semana de novedades discográficas que trae además a Manuel Carrasco, otro gigante (en España) que mira igualmente a sus orígenes.

Su álbum más introspectivo hasta la fecha. Así presenta su discográfica este álbum con temas inéditos que reflexionan sobre sus "años formativos" a nivel vital y cultural, hablando "con una franqueza poco habitual" sobre su infancia en Liverpool o las primeras aventuras junto al resto de The Beatles.

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En orden inverso, la estrella onubense lanza el primer episodio de la serie que arrancó con su anterior trabajo, "una obra más rica y más valiente" esta, afirma su sello, con una mirada expandida hacia otros sonidos, pero más íntima en el contenido, con recuerdos por ejemplo de su muy humilde pero orgullosa infancia.

Cuarto disco para la banda madrileña, tres años después del previo 'Blockbuster', que incluía otro de sus grandes éxitos, 'El principio de algo'. Manteniendo las letras directas que los han hecho reconocibles, prueban a evolucionar hacia una producción más compleja y abrirse a géneros nuevos.

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La gaditana se adentra en el repertorio del famoso sello neoyorquino Fania Records, que transformó la música latina en un fenómeno global con la salsa como instrumento de identidad, memoria y emoción colectiva. Grabado entre Miami y España, pero siempre con su peculiar color, aborda clásicos como 'El Gran Varón' que popularizó Willie Colón.

La famosa rapera de Atlanta cumple 10 años de fama desde su primera incursión de la mano de Jermaine Dupri, cuando se hacía llamar Miss Mulatto, y lanza su cuarto disco de estudio, este con colaboraciones de figuras como Wizkid, 21Savage o Mariah the Scientist.

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Con una mirada diferente hacia la manera de abordar el pop ("Más lo que quiero que sea que lo que creo que puede tener éxito", dijo en una entrevista), la compositora e intérprete alemana caldeó este lanzamiento al protestar por que Republic Records dilatara varios meses sin razón un lanzamiento que al final llega bajo nuevo casa.

El gallego alcanza ya su tercer disco en solitario al margen de Novedades Carminha. Llegó precedido por 'Podría ser peor', cantado junto a Leiva, y de 'Problemas', con Dear Joanne, todo con una nueva banda y un reacercamiento a la electricidad, la crudeza y la cultura rock que lo modeló, con referentes como Lou Reed.

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Primer álbum en el formato largo para este DJ catalán con una visión de la música electrónica hedonista, lúdica, desenfadada y que en este disco se reapropia de un término a menudo despectivo para aludir al que no encaja, el ridículo, y lo exhibe con orgullo frente al que no se mueve de las líneas de "lo cool".

El "vaquero" que cantó con Julio Iglesias puede presumir de una carrera vasta y abundante. Este es su disco de estudio número 79 (aunque en total lleva 156), con "canciones reflexivas y cargadas de historias sobre las relaciones, el crecimiento personal y la vida en carretera".

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A resultas de su última gira, 'Love Earth', que lo llevó en 2025 por varios puntos de Europa, incluido el célebre festival de Glastonbury, llega este disco en vivo con 13 cortes fruto de una selección de varios conciertos junto a su banda, the Chrome Hearts, con clásicos como 'Ohio', 'Harvest Moon' o 'Like a Hurricane'.

Con una colección de temas completamente originales que combinan cumbia, hip hop, bolero, danzón o mariachi regresa esta prestigiosa artista mexicana, marcada por un lado por la pérdida de su pareja y habitual colaborador artístico, Paul Cohen, mientras en el corte que da título al álbum celebra a las generaciones jóvenes de mujeres.

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Esta pareja venezolana, hijos de Ricardo Montaner, rebosan proyectos personales, entre el lanzamiento de su propio sello, la creación de su estudio en Miami y de este álbum con un tono más íntimo, con una canción como 'Las flores', que ensalza su vínculo como hermanos.

El músico, compositor, productor e intérprete estadounidense rinde homenaje a su ciudad. Definido por él mismo como "una vuelta a casa", aunque fue grabado entre Memphis, Los Angeles y Atenas, llega con las que en su opinión son sus mejores interpretaciones vocales y sus mejores guitarras eléctricas.

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Veinte años después de sus últimas interacciones juntos, la banda musical de rock alternativo del también actor Keanu Reeves se reunió en 2023 en un primer álbum que ahora encuentra continuidad en este trabajo producido por Nick Launay (Idles, Nick Cave and The Bad Seeds).

Esta intérprete y compositora asturiana debuta en este formato con un disco que bebe del folk alternativo, con melodías marcadas, y del jazz especialmente en el apartado vocal, siguiendo la tradición de grandes intérpretes como Norah Jones o Ana Belén.

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Este dúo escocés encomendado a la música electrónica y formado por Mike Sandison y Marcus Eoin apuesta por un álbum "cargado de melodías y atmósferas esotéricas, así como por ambientes oscuros", después de nada menos que 13 años de silencio.

Solo siete meses han transcurrido en este caso desde que este dúo galés trajo novedades. Su quinto LP refleja la energía de ese tiempo en el que encadenaron su última gira con el proceso de composición y resulta de ello el trabajo más punk de su carrera, con temas contundentes que en muchos casos no superan los dos minutos pero rebosan riffs y estribillos pegadizos. EFE