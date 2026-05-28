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Dos años de la ley amnistía: los políticos que la esperan superan los que ya la tienen

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Barcelona, 28 may (EFE).- Dos años después de la aprobación de la amnistía, la ley ha beneficiado a 64 políticos y cargos públicos, mientras que a otros 93 se les ha denegado o están pendientes de resolución, y se ha aplicado a 181 manifestantes, la mitad de los susceptibles de recibir el perdón.

La plataforma de abogados de la izquierda independentista Alerta Solidària ha dado a conocer este jueves el balance de aplicación de la ley de amnistía, cuando están a punto de cumplirse dos años de su aprobación por el Congreso, el 30 de mayo de 2024, y su posterior entrada en vigor, el 10 de junio.

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En un comunicado, Alerta Solidària ha denunciado que la ley ha beneficiado a policías investigados por las cargas del procés -tanto nacionales como mossos d'esquadra- en 158 casos, mucho más que a los independentistas encausados y sigue sin aplicarse a algunos de los principales políticos implicados, en lo que la plataforma considera una "prevaricación judicial".

El expresidente catalán Carles Puigdemont es el más emblemático de los cargos públicos a los que la justicia ha denegado la amnistía y que están a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva sobre su situación. Tampoco el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha podido beneficiarse por el momento de la ley en su pena de inhabilitación.

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En concreto, Alerta sostiene que se ha concedido la amnistía a 64 cargos públicos encausados por el procés -entre ellos, el "sottogoverno" de Puigdemont procesado por organizar el referéndum del 1-O-, mientras que a otros 25 les ha sido denegada inicialmente y, en algunos casos, elevada a otros tribunales.

Asimismo, 68 políticos o cargos públicos están pendientes de que diferentes tribunales -Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de Cataluña o Tribunal Supremo- se pronuncien sobre su caso. Una cifra que supera tímidamente la de los que sí han logrado el perdón.

Respecto a los 1.225 manifestantes o activistas susceptibles de ser amnistiados, Alerta estima que a 880 no ha sido necesario aplicarles la ley porque o bien han sido exculpados en el proceso judicial (800) o bien condenados o procesados sin que estén dispuestos a solicitar el perdón.

En relación con los otros 345 casos amnistiables, se les ha reconocido ya el perdón a 181 -el 52 %-, mientras que se ha denegado a otros 75, 25 están a la espera de resolución y otros 64 no la han solicitado todavía.

De los agentes encausados por el procés, Alerta asegura que se ha concedido la amnistía a un total de 158 y solo se les ha denegado a los cuatro policías nacionales procesados por vaciar el ojo al activista independentista Roger Español con una pelota de goma en las cargas para impedir el referéndum del 1-O.

En los casos de agentes policiales, lamenta Alerta Solidària, la concesión de la amnistía "siempre es automática".

"No hay que ser demasiado espabilado para saber que desgraciadamente la ley de amnistía ha contribuido solo a pacificar el país, durmiendo todavía más al independentismo", mantiene la plataforma.

En ese sentido, concluye la plataforma que dos años después de su aprobación la ley ha beneficiado "sobre todo al Estado, por el error previo del independentismo de desactivar la calle". EFE

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