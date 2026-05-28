Urtasun pide al PSOE que "reaccione" y dé más explicaciones ante los casos que le afectan

Madrid, 28 may (EFE).- El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido al PSOE que reaccione y dé mayores explicaciones sobre las "graves" informaciones que apuntan a que pudo haber financiado una supuesta trama para atacar causas judiciales, aunque considera "evidente" que hay una "operación general para derribar el Gobierno".

Urtasun ha hecho esta petición en una entrevista en TVE, un día después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaran en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz para requerir diversa documentación y archivos electrónicos.

PUBLICIDAD

"Las explicaciones que se dieron ayer fueron absolutamente insuficientes", ha señalado Urtasun, antes de añadir que el PSOE tiene que ser consciente de que, a día de hoy, "está decepcionando a muchísima gente" que está "asqueada" de ver "cómo la corrupción corroe las estructuras políticas de este país".

El también portavoz del movimiento Sumar ha considerado "evidente" que hay una "operación general para derribar el Gobierno" y de que la solución a todo lo que está pasando no puede ser que "los de la Gürtel en coalición con la extrema derecha" lleguen al Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Urtasun ha opinado que estas dos cuestiones no pueden ser excusa para no dar la cara, para no dar explicaciones y para no tomar las medidas que hay que tomar.

De ahí que haya indicado que hoy es un día para pedir al PSOE que reaccione porque es lo que están esperando muchas personas "decepcionadas" de este país. EFE

PUBLICIDAD