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Un detenido como presunto autor de la muerte a golpes de un joven en Fuenmayor (La Rioja)

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(Actualiza la NA4013 con más datos del suceso y declaraciones del alcalde de Fuenmayor)

Logroño, 28 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor este jueves de la muerte a golpes con un objeto contundente de un joven de 26 años en la localidad riojana de Fuenmayor, en un suceso en el que una mujer ha tenido que ser trasladada al hospital para su evaluación médica.

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Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que el detenido también ha sido trasladado al hospital tras el suceso para conocer su estado de salud y, después, a las dependencias de la Guardia Civil en Logroño.

Los primeros datos indican que el agresor se trasladó desde una localidad navarra cercana a Fuenmayor, donde, al parecer, golpeó a la víctima con un objeto contundente, que no se ha precisado.

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El suceso ha ocurrido hacia las 0:43 horas de este jueves, cuando un ciudadano informó de una agresión ocurrida en una calle de Fuenmayor, a unos 14 kilómetros de Logroño, han detallado la Delegación del Gobierno en La Rioja y la Guardia civil en sendas notas.

Al llegar al lugar del suceso, los agentes localizaron en el suelo a un varón gravemente herido y, a escasos metros, a una mujer y un niño.

Los agentes prestaron asistencia sanitaria de urgencia a la víctima en el mismo lugar de los hechos, pero, finalmente, el joven falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

El presunto autor de la agresión reside en una localidad de Navarra, que la Guardia Civil no ha detallado, y fue detenido en el lugar de los hechos.

La víctima es un varón de 26 años, natural de Portugal y residente en Logroño.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja se han hecho cargo de la investigación, encaminada a reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las causas y circunstancias que rodearon la agresión.

La Guardia Civil ha indicado que facilitará, por el momento, más información hasta que finalicen las actuaciones policiales.

Por su parte, el alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, ha explicado a EFE que los datos iniciales indican que el detenido se trasladó en coche desde Navarra a este municipio riojano, de unos 3.200 habitantes, y se produjo la agresión.

Los vecinos se han "sorprendido" por el suceso, ocurrido en una zona céntrica del pueblo, junto a las piscinas, ha dicho el alcalde, quien no conoce a la víctima y que, al parecer, llevaba poco tiempo en Fuenmayor.

La Guardia Civil mantiene acordonada toda la zona mientras continúa la investigación, sin que se hayan facilitado más datos. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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