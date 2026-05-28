Un libro rescata el Lyceum Club, las mujeres que quisieron "adelantar el reloj de España"

Laura de Grado

Madrid, 28 may (EFE).- La periodista y escritora Eva Cosculluela reconstruye en 'El club de las modernas' la historia del Lyceum Club Femenino, un espacio creado en 1926 por casi quinientas mujeres que desafiaron el modelo femenino de su época para reclamar educación, cultura y derechos en plena dictadura de Primo de Rivera.

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Publicado por Seix Barral coincidiendo con el centenario del club, el libro rescata la memoria de figuras como María de Maeztu, Clara Campoamor, Victoria Kent, María Lejárraga, Concha Méndez o Zenobia Camprubí, protagonistas de una red intelectual y feminista borrada durante décadas del relato cultural español.

"Siempre nos han dicho que las mujeres no estaban en los libros de texto y en los manuales porque no creaban, pero eso no es así", explica en una entrevista con EFE la periodista especializada en cultura y crítica literaria Eva Cosculluela (Zaragoza, 1972).

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Y añade que ya entonces "había mujeres tan talentosas como los hombres", pero que no han llegado a la actualidad porque en su momento no se consideraba "que una mujer mereciera formar parte del canon".

La autora recuerda que muchas de aquellas escritoras, artistas e intelectuales sí fueron reconocidas, aparecían en la prensa de la época, recibían críticas literarias y formaban parte activa de los círculos culturales de la Edad de Plata española.

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Fundado en Madrid en 1926 y presidido por María de Maeztu, también directora de la Residencia de Señoritas, el Lyceum Club Femenino nació inspirado en los clubes de mujeres que ya existían en ciudades como Londres o París.

Con sede en la madrileña Casa de las Siete Chimeneas, el club reunió a intelectuales, escritoras, profesoras, científicas, artistas y abogadas que encontraron allí un espacio propio de debate y creación en una época en la que las mujeres apenas podían participar en la vida pública.

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"Ellas querían adelantar el reloj de España", recuerda la autora, en referencia a una cita de la escritora María Teresa León, y por ello utilizaron "la cultura y la educación como vehículo de transformación de la sociedad y de las mujeres", recalca.

Además, el club impulsó proyectos pioneros como la Casa de los Niños -precedente de las actuales escuelas infantiles- o el Comité del Libro para el Ciego, una biblioteca de libros en braille elaborados por las propias socias.

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La asociación también promovió campañas para reformar artículos discriminatorios del Código Civil y del Código Penal, como el artículo 438, conocido como el "artículo del adulterio", que permitía a un hombre agredir o incluso matar a su esposa si la sorprendía siendo infiel y no recibir castigo por ello o una pena leve de destierro.

"Me he preguntado muchas veces dónde habríamos llegado las mujeres si no hubiera llegado ese frenazo en seco que supusieron la guerra civil y la dictadura", reconoce la autora.

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Tras la guerra civil, muchas de las integrantes del club se exiliaron, la sede fue confiscada por el régimen franquista y, según relata Cosculluela, la Sección Femenina se apropió del espacio y destruyó parte de la documentación existente.

La escritora subraya, además, los paralelismos entre las críticas que recibieron aquellas pioneras y algunos discursos actuales contra el feminismo, ya que, cuenta, las liceístas fueron ridiculizadas en prensa y acusadas de malas madres por ocupar el espacio público.

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"Hoy volvemos a escuchar discursos que cuestionan que las mujeres pensemos por nosotras mismas o tengamos opinión", afirma la escritora, que advierte de que esto es un recordatorio de que los derechos nunca están garantizados del todo y que hay que seguir "peleándolos cada día".

Cosculluela concluye que el sistema educativo tiene "una deuda enorme con estas mujeres" y pide incluirlas en los currículos educativos y en los libros de texto. EFE

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