Espana agencias

Un libro rescata el Lyceum Club, las mujeres que quisieron "adelantar el reloj de España"

Guardar
Google icon

Laura de Grado

Madrid, 28 may (EFE).- La periodista y escritora Eva Cosculluela reconstruye en 'El club de las modernas' la historia del Lyceum Club Femenino, un espacio creado en 1926 por casi quinientas mujeres que desafiaron el modelo femenino de su época para reclamar educación, cultura y derechos en plena dictadura de Primo de Rivera.

PUBLICIDAD

Publicado por Seix Barral coincidiendo con el centenario del club, el libro rescata la memoria de figuras como María de Maeztu, Clara Campoamor, Victoria Kent, María Lejárraga, Concha Méndez o Zenobia Camprubí, protagonistas de una red intelectual y feminista borrada durante décadas del relato cultural español.

"Siempre nos han dicho que las mujeres no estaban en los libros de texto y en los manuales porque no creaban, pero eso no es así", explica en una entrevista con EFE la periodista especializada en cultura y crítica literaria Eva Cosculluela (Zaragoza, 1972).

PUBLICIDAD

Y añade que ya entonces "había mujeres tan talentosas como los hombres", pero que no han llegado a la actualidad porque en su momento no se consideraba "que una mujer mereciera formar parte del canon".

La autora recuerda que muchas de aquellas escritoras, artistas e intelectuales sí fueron reconocidas, aparecían en la prensa de la época, recibían críticas literarias y formaban parte activa de los círculos culturales de la Edad de Plata española.

Fundado en Madrid en 1926 y presidido por María de Maeztu, también directora de la Residencia de Señoritas, el Lyceum Club Femenino nació inspirado en los clubes de mujeres que ya existían en ciudades como Londres o París.

Con sede en la madrileña Casa de las Siete Chimeneas, el club reunió a intelectuales, escritoras, profesoras, científicas, artistas y abogadas que encontraron allí un espacio propio de debate y creación en una época en la que las mujeres apenas podían participar en la vida pública.

"Ellas querían adelantar el reloj de España", recuerda la autora, en referencia a una cita de la escritora María Teresa León, y por ello utilizaron "la cultura y la educación como vehículo de transformación de la sociedad y de las mujeres", recalca.

Además, el club impulsó proyectos pioneros como la Casa de los Niños -precedente de las actuales escuelas infantiles- o el Comité del Libro para el Ciego, una biblioteca de libros en braille elaborados por las propias socias.

La asociación también promovió campañas para reformar artículos discriminatorios del Código Civil y del Código Penal, como el artículo 438, conocido como el "artículo del adulterio", que permitía a un hombre agredir o incluso matar a su esposa si la sorprendía siendo infiel y no recibir castigo por ello o una pena leve de destierro.

"Me he preguntado muchas veces dónde habríamos llegado las mujeres si no hubiera llegado ese frenazo en seco que supusieron la guerra civil y la dictadura", reconoce la autora.

Tras la guerra civil, muchas de las integrantes del club se exiliaron, la sede fue confiscada por el régimen franquista y, según relata Cosculluela, la Sección Femenina se apropió del espacio y destruyó parte de la documentación existente.

La escritora subraya, además, los paralelismos entre las críticas que recibieron aquellas pioneras y algunos discursos actuales contra el feminismo, ya que, cuenta, las liceístas fueron ridiculizadas en prensa y acusadas de malas madres por ocupar el espacio público.

"Hoy volvemos a escuchar discursos que cuestionan que las mujeres pensemos por nosotras mismas o tengamos opinión", afirma la escritora, que advierte de que esto es un recordatorio de que los derechos nunca están garantizados del todo y que hay que seguir "peleándolos cada día".

Cosculluela concluye que el sistema educativo tiene "una deuda enorme con estas mujeres" y pide incluirlas en los currículos educativos y en los libros de texto. EFE

(foto) (video)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Máxima expectación ante la Audiencia de Badajoz por el juicio a David Sánchez y Gallardo

Infobae

Gobierno de EEUU insta al Supremo a rechazar recursos de España por laudos de renovables

Infobae

Sémper sobre la moción de censura: El PP no renuncia a ningún escenario

Infobae

Esteban (PNV): La legislatura ha llegado a su fin y el interés general demanda elecciones

Infobae

Albares avisa a Israel de que Líbano "tiene el mismo derecho a un Estado" y que las democracias "no violan los DDHH"

Albares avisa a Israel de que Líbano "tiene el mismo derecho a un Estado" y que las democracias "no violan los DDHH"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Última hora del caso Zapatero, el auto de Pedraz sobre el PSOE, Cerdán y Leire Díez y el juicio al hermano de Pedro Sánchez, en directo

El puzle judicial del PSOE: cómo el ‘caso Leire Díez’ ha terminado conectando con Koldo, hidrocarburos, Aldama y las causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez

El registro de la casa en Mallorca de Simón Verhoeven, el empresario implicado en la trama Plus Ultra: dos lingotes de oro, relojes o joyas

Comienza el juicio a David Sánchez, el “hermanito” músico de Pedro Sánchez: las acusaciones piden cárcel y la Fiscalía no ve nada

ECONOMÍA

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Jubilarse con 710 euros de pensión y pagar el alquiler: la pesadilla que viven las empleadas del hogar mayores

Los bancos dificultan la apertura de cuentas a inmigrantes en situación irregular y se escudan en la normativa antiblanqueo

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista