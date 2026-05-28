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Coalición Canaria afirma que es "difícil de creer" que Sánchez no supiera del caso Leire

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Madrid, 28 may (EFE).- La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha afirmado este jueves que, aunque la posibilidad "siempre existe", es "difícil de creer" que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no tuviera conocimiento del caso Leire.

En declaraciones a su llegada al pleno de la Cámara Baja, la diputada ha subrayado que la situación del PSOE "empeora por días" y se ha pasado "el umbral del asombro máximo", por lo que ha exigido explicaciones a sus dirigentes y en concreto al jefe del Ejecutivo.

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Preguntada por la rueda de prensa de Sánchez ayer en Roma, Valido ha dicho que son declaraciones a las que ya están "acostumbrados" y da una sensación de que el presidente "está lejos de la realidad".

"Le falta información o tiene demasiada", ha añadido.

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En esa misma línea se ha expresado el diputado de UPN, Alberto Catalán, quien ha apuntado a que en el PSOE "no se hace nada sin que el número uno, el presidente, lo sepa".

Catalán ha asegurado que Sánchez "vive en el mundo de los 'yuppies', alejado de la realidad" y ha considerado que es "incompresible" que el presidente no haya convocado elecciones tras conocerse las últimas informaciones de este caso.

Además, ha criticado a los socios por seguir "empeñados" en apoyar al Ejecutivo aún incluso en este escenario.

Por su parte, la diputada de Sumar Aina Vidal ha pedido explicaciones del PSOE, mientras la parlamentaria de Compromís, Águeda Micó, ha remarcado que quieren "toda la información" y saber realmente qué ha sucedido para poder actuar "en consecuencia" ante este caso que les parece "grave".

Sobre si este caso tiene alguna similitud con la trama Kitchen del PP, Micó ha dudado de que "sea lo mismo", pero ha vuelto a insistir en que tendrán que ver hasta dónde llega la investigación. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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