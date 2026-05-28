Iustitia Europea afea "la corrupción moral" que da "apariencia de legalidad" a contratos como el de David Sánchez

El abogado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, una de las acusaciones populares en el juicio que arranca este jueves en la Audiencia de Badajoz sobre el caso que rodea al hermano de Pedro Sánchez, ha sostenido que, en los últimos tiempos, "la corrupción moral" avanza en España "de manera galopante, dotando de apariencia de legalidad" a contratos administrativos como el que se enjuicia a partir de este jueves en torno a David Sánchez, al que solicitarán que sea condenado.

"Creo fundamental que, en los últimos tiempos, la corrupción moral que avanza en España de manera galopante, dotando de apariencia de legalidad a contratos administrativos como el que vamos a enjuiciar hoy aquí del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez - Castejón, y también otros contratos que hemos visto durante los últimos tiempos", ha señalado, como en el caso del exministro José Luis Ábalos "cuando se contrataban a las señoritas del señor Ábalos".

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También en "múltiples facetas" que están viendo que "ponen en riesgo nuestra democracia", respecto a lo cual ha expuesto que consideran, y así lo van a solicitar durante todo el juicio, "la pena para que sea condenado" David Sánchez y todos aquellos que participaron en la creación en la plaza, primero como coordinador de actividades musicales de los conservatorios y en segundo lugar como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, así como a su "amigo", el también acusado Luis María Carrero, "que también la diputación consiguió colocarle aquí en Badajoz".

En declaraciones a los medios antes del inicio del juicio acompañado de Rubén Gutiérrez, Luis María Pardo ha recordado que este procedimiento contra David Sánchez y otros 10 acusados gira en torno a "esa trama" en la cual se le "otorgó" la coordinación de la dirección de las actividades de los conservatorios de música de Badajoz y la posterior transformación de la plaza como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, "que todavía nadie aquí en Badajoz ni en toda España sabe dónde estaba, ni cuántas veces fue a trabajar".

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En este sentido, ha expuesto que mantendrán la petición de penas según el escrito de acusación que fue presentado por la acusación popular unificada respecto de todos los procesados, y que este jueves se inicia el juicio con las cuestiones previas, ante lo que reconoce que así verán "qué tipo de nulidades van a querer presentar", porque las avanzaron en los escritos de defensa y algunos hicieron mención dae que "no sabían por qué se encontraban hoy aquí", mientras otros "directamente no hicieron ningún tipo de mención" y "sería hoy cuando se tienen que resolver".

"Entendemos que va a ser un juicio bastante largo y que seguramente nos vayamos a las dos semanas", ha continuado, como también van a esperar respecto a los testigos y a cuando declaren en relación a lo que fue sucediendo con la contratación y la posterior transformación de la plaza de David Sánchez. En el caso de Iustitia Europea, no van a presentar ninguna cuestión previa y se opondrán a cualquier tipo de suspensión del procedimiento que se quiera acordar o solicitar por parte de las defensas.

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"Y veremos a ver la posición, sobre todo del ministerio fiscal, que si bien durante la instrucción no mostró oposición alguna a la instrucción de la magistrada Biedma, por cierto, utilizada o denunciada por esa cloaca del Partido Socialista", de modo que verán si en este caso "continúa con su defensa hacia los acusados o si cambia el criterio y, de alguna manera, apoya a las acusaciones populares".

En relación a las defensas, Pardo ha puesto el foco en que ya se verá "respecto de otras causas que puedan venir a decir" y que se han establecido dos sesiones, este jueves y el viernes, para esas cuestiones previas. "Nosotros nos opondremos a todas las cuestiones previas y solicitaremos que se continúe el procedimiento según lo acordado en las providencias en los autos dictados por esta Audiencia Provincial".

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LA FIGURA DE LA ACUSACIÓN POPULAR

En relación a la postura de la fiscalía, el abogado de Iustitia Europa ha hecho hincapié en que, gracias a las acusaciones populares, este jueves se inicia el juicio contra David Sánchez y otros 10 acusados, algo "bastante importante" y que, además, es una figura que viene reconocida en la Constitución y que a través de la Ley Bolaños se quería "eliminar". Si no hubiera sido por ellos, ha aseverado, este jueves no se iniciaría el juicio, mientras que sobre la posición del ministerio fiscal apunta que es "sorprendente".

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Y es que, si durante la instrucción no se opuso a ninguna de las diligencias de investigación de la magistrada Biedma, cuando se presentaron los escritos de acusación y de defensa el Ministerio Fiscal optó por solicitar que no se encausara o procesara a los acusados.

"Veremos a ver durante el juicio y sobre todo en el día de hoy qué posición mantiene la fiscalía, puesto que hay que recordar que esta Audiencia Provincial ha emitido más de 15 autos, 15 autos, desestimando casi la totalidad de los recursos que han ido presentando las defensas respecto de posibles nulidades, respecto de la investigación de la magistrada Biedma o de vicisitudes que han ocurrido en el procedimiento", ha agregado, de manera que están "expectantes" para ver qué posición adopta y en concreto este jueves.

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En su intervención, Luis María Pardo también ha querido hacer una valoración y ha tachado de "auténtica vergüenza" en relación a lo sucedido este miércoles en torno a la entrada en la Dirección General de la Guardia Civil, donde se abrieron expedientes disciplinarios al coronel jefe de la Unidad Central Operativa "al respecto de una posible cloaca", en un caso en el que el partido Iustitia Europa se encuentra además como denunciante en el juzgado de Instrucción número 9 y también en la Audiencia Nacional.