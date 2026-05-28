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Ayuso pide una cuestión de confianza y elecciones: "Sánchez es corrupción"

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Madrid, 28 may (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado este jueves que "Sánchez es corrupción", ante las investigaciones judiciales en torno al PSOE y al Gobierno de España, y ahora solo cabe "una cuestión de confianza y elecciones".

En una intervención en el foro 'La España vertebrada', organizado por el diario 'El Mundo', Díaz Ayuso ha justificado que una cuestión de confianza sería preferible a una moción de censura porque así quedaría claro "de qué lado están" los socialistas críticos con Sánchez y si sus socios seguirán poniendo "falsas líneas rojas".

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"Si se demuestra todo lo que se está investigando, son crimen organizado", ha indicado la presidenta, quien ha subrayado que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha apuntado a "la instrumentalización de la estructura de un partido de Gobierno para obstruir sistemáticamente la acción de la Justicia".

A su vez, Díaz Ayuso ha prometido "una contestación desconocida desde Madrid" ante el "golpe del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial" que, entiende, ha intentado perpetrar Sánchez, quien "ha pasado tanto tiempo coqueteando con dictaduras y con 'narcoestados' que ya no disimula sus intenciones".

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"Van a seguir alimentando el guerracivilismo para impedir que gobiernen los otros, para hacer al adversario odioso, aunque sea utilizando todos los recursos del Estado", augura Díaz Ayuso, quien cree que el PSOE no dudará en "quemar las calles" y usar para ello "a los sindicatos que han estado cómplices, callados, todos estos años".

También espera la presidenta un esfuerzo del Ejecutivo central por "hacer invivible" a la Comunidad de Madrid, pues considera, por ejemplo, que asuntos como la regularización extraordinaria de migrantes o la huelga médica vigente están dirigidos a que la sanidad madrileña "explote y reviente".

"Las democracias mueren así, a sorbitos", ha concluido la presidenta, quien piensa que el plan de Sánchez pasa por "eternizarse, amnistiarse y forrarse". EFE

(Vídeo)

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EFE

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