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Antelo se da de baja de Vox por "haber dejado de ser una alternativa política real para España"

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El diputado de la Asamblea de Murcia José Ángel Antelo ha anunciado este miércoles su decisión de darse de baja de Vox y retirar el recurso de alzada presentado contra su suspensión cautelar como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, al considerar que el partido "ha dejado de ser una alternativa política real para España".

En una comparecencia ante los medios acompañado por la diputada regional Virginia Martínez y otros miembros de su equipo, Antelo ha denunciado el "desmantelamiento interno" de la formación, la "expulsión constante del talento" y la deriva "estatista y alejada de los principios fundacionales" que, a su juicio, atraviesa la formación, según han informado en un comunicado.

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"Vox ha dejado de ser un partido para convertirse en una sociedad limitada al servicio de cuatro personas que utilizan un proyecto político para proteger sus propios intereses", ha afirmado.

Antelo ha asegurado que su decisión responde a una cuestión de "coherencia personal y política", especialmente tras los acontecimientos ocurridos en Cartagena y Cieza, donde denunció contactos de miembros de Vox con el Partido Socialista para promover mociones de censura.

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"Con el socialismo nunca y bajo ningún concepto. A una organización criminal, como describe la propia UCO al PSOE, no se pacta: se le combate", ha señalado.

El diputado regional ha lamentado además la falta de autocrítica dentro de la dirección nacional del partido tras los resultados y expectativas electorales en territorios como Castilla y León o Andalucía.

Asimismo, ha afirmado que no va a votar a Vox y que tampoco lo hará su entorno. "A día de hoy soy una persona que no tiene una alternativa política a que votar. España necesita urgentemente una alternativa liberal, patriótica y económica seria que una a todos aquellos que quieren acabar con el socialismo y defender nuestra identidad, nuestra cultura y el esfuerzo como motor de prosperidad", ha añadido.

El diputado ha asegurado que "a día de hoy" no está planeando crear un partido político.

VIRGINIA MARTÍNEZ: "ME SIENTO POLÍTICAMENTE HUÉRFANA"

Por su parte, Virginia Martínez ha afirmado que comparte la preocupación por la deriva ideológica y estratégica de VOX.

"No me gusta el giro estatalista que está tomando el partido. Soy una persona económicamente liberal y me preocupa que en España no exista hoy un liderazgo capaz de unir a todo aquello que no es la izquierda", ha afirmado.

Martínez ha defendido la necesidad de construir una alternativa amplia y sólida frente al socialismo y lamentó la falta de entendimiento entre las fuerzas políticas de la derecha.

"España no puede esperar más. Necesitamos a alguien capaz de unir y dejar atrás pequeñas diferencias para defender un proyecto común", ha subrayado.

Sobre la negociación presupuestaria en la Región de Murcia, tanto Antelo como Martínez han reiterado que respaldarán cualquier iniciativa "positiva" para los murcianos, independientemente de las siglas políticas.

"Apoyaremos todo aquello que sea bueno para la Región de Murcia, pero nunca medidas que fomenten la inmigración ilegal o el modelo de subvenciones propio del socialismo", ha concluido Antelo.

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EuropaPress

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