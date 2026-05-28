La brecha salarial de género aumentó al 16 % en 2024, tras once años seguidos de recortes

Madrid, 28 may (EFE).- La ganancia media de las mujeres fue de 26.905 euros anuales en 2024 (el 5,1 % más) y la de los hombres de 32.057,5 euros (el 5,5 % más), de forma que la diferencia retributiva aumenta a 5.152,6 euros y crece la brecha salarial al 16 %, tras once años consecutivos de recortes.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves la encuesta anual de estructura salarial de 2024, que refleja que el salario medio se incrementó un 5,3 %, hasta los 29.540,3 euros brutos anuales, encadenando once ejercicios al alza.

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En los últimos años, el salario de las mujeres ha aumentado con más intensidad que el de los hombres gracias en buena medida a los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que ha contribuido a reducir la brecha de género, que alcanzó su máximo en 2013 con casi un 24 %.

Desde entonces, la brecha ha experimentado recortes año tras año, hasta 2024, cuando ha aumentado a ese 16 %.

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El INE explica que, en la brecha de género, además del sueldo en sí hay que tener en cuenta otras variables laborales como el tipo de contrato, de jornada, ocupación o la antigüedad, que inciden de forma importante en el salario.

El salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) aumentó un 4,9 % (1.148 euros más) que el año anterior hasta marcar con 24.497,17 euros en 2024 el máximo de la serie histórica.

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El salario modal, (el que tuvo mayor frecuencia, con un 3,8 % de los asalariados) se situó en torno a los 16.520 euros, casi 1.000 euros por encima del de 2023, algo que el INE atribuye al desplazamiento de los trabajadores de salarios bajos al intervalo de 16.000-17.000 euros.

En total, casi uno de cada tres asalariados (un 29,5 %) tuvo una ganancia anual entre 16.000 y 23.000 euros brutos anuales.

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La actividad económica que presentó el mayor salario medio anual en 2024 fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 57.931,8 euros por trabajador, una cifra un 96,1 % superior a la media nacional; seguida de las actividades financieras y de seguros, con 51.862,9 euros.

Por el contrario, la hostelería y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento tuvieron los menores salarios medios, con 17.653,42 y 20.383,16 euros, cifras un 40,2 % y un 31 % inferiores a la media, respectivamente.

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Examinando los datos por sexo, el suministro eléctrico tiene el salario más alto para hombres e industrias extractivas para mujeres, en tanto que la hostelería tuvo el más bajo para ambos sexos.

No obstante, el INE destaca que, en aquellas actividades feminizadas, "las mujeres tuvieron un salario inferior al de los hombres".

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Los mayores incrementos salariales en 2024 se dieron en las actividades profesionales, científicas y técnicas (8 %), mientras que la actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento fue la única en la que disminuyó el salario anual (un 1,2 %).

Por ocupación -una de las variables que más influye en el nivel salarial- destaca el salario medio de los directores y gerentes (un 116,2 % superior a la del resto), mientras que los menos remunerados fueron los trabajadores no cualificados en servicios, los de la restauración y comercio y los del cuidado de personas.

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En todas las ocupaciones las mujeres tuvieron un salario inferior al de los hombres, detalla el INE. EFE