Las cuestiones previas abren este jueves el juicio por la contratación de David Sánchez

Badajoz, 28 may (EFE).- La Audiencia de Badajoz abre este jueves el juicio por el proceso de contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, en el que once personas, entre ellas el hermano del presidente del Gobierno y el extitular de la institución provincial pacense, Miguel Ángel Gallado, se sientan en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El juicio estará marcado tanto este jueves como el viernes por las cuestiones previas que las partes -los abogados de los once acusados como los letrados de las siete acusaciones populares- tienen previsto elevar al tribunal, formado por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano.

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El hecho de que la Audiencia haya destinado dos días a esta cuestión revela que serán muchas las cuestiones que se eleven relacionadas con posibles vulneraciones de derechos fundamentales, consideraciones al contenido de las pruebas y la finalidad de las mismas, propuestas de más pruebas, posible falta de competencia y hasta peticiones de nulidad de determinadas actuaciones.

No obstante, el juicio oral comenzará con la lectura de los escritos de acusación y de defensa; todo ello tras el procesamiento de los once investigados al considerar la jueza instructora Beatriz Biedma que existen indicios suficientes sobre "el presunto carácter delictivo" de las conductas imputadas, una exposición que fue ratificada por la Audiencia de Badajoz hace ahora un año.

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En dicha ratificación, que dejaba sin efecto los recursos de los investigados, se expresaba que la propuesta de creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios, que fue adjudicada a David Sánchez entre 2016 y 2017, no estaba justificada ni que fuera personal de alta dirección quien debía prestarla.

Es más, se hacía eco de expresiones referidas a la creación de dicha plaza y recogidas por la jueza instructora, como "premura", "innecesaria" y "disparatada".

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Asimismo, respaldaba "las irregularidades" elevadas por Biedma cuando se "disfrazó" el cambio de denominación del puesto de trabajo a jefe de las Oficina de Artes Escénicas y en la relación de amistad entre David Sánchez y Luis Carrero, quien también fue contratado para ocupar la coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas, también de la Diputación.

Para Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, no se ha acreditado, "ni siquiera indiciariamente, influencia con sesgo delictivo" en la creación o adjudicación de los procesos investigados.

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A su juicio, “los hechos no son, en consecuencia, constitutivos de delito alguno, y al no existir delito no se establece régimen de autoría”.

La defensa de Gallardo entiende que las acusaciones han sido “elaboradas a partir de puras especulaciones”, que su representado no participó en ninguna actuación constitutiva de delito y que fue el pleno de la corporación provincial el que dio luz verde a la creación del citado puesto de trabajo.

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Las acusaciones populares sostienen que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevistas al resto de candidatos eran "un mero paripé".

"Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente", lo que "no fue óbice para que sí percibiera el salario", expusieron en su escrito.

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Entienden que Gallardo conocía que el citado puesto "estaba destinado" a David Sánchez y "participó directamente" en los hechos.

EFE

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