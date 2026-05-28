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Alicia Flórez debuta en la WNBA con 9 puntos y gana el derbi español contra Awa Fam

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Chicago (EE.UU.), 27 may (EFE).- La española Alicia Flórez tuvo un estreno soñado este miércoles en la WNBA al sumar nueve puntos y cinco rebotes en la victoria por 78-64 de las Washington Mystics contra las Seattle Storm de su compatriota Awa Fam, tercera elección absoluta en el último draft.

Flórez, base-escolta leonesa de 22 años y 1,75 de estatura, se incorporó este mes a las Mystics con un contrato de desarrollo y aprovechó su primera oportunidad en la WNBA para acabar el partido con nueve puntos, cinco rebotes, tres asistencias, dos robos y cuatro de nueve en tiros en 22 minutos.

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Con su actual contrato, Flórez solo puede disputar un máximo de doce encuentros en la WNBA.

Su estreno en el baloncesto estadounidense llegó contra su compatriota Awa Fam, que empezó como suplente en las Storm y aportó seis puntos y cinco rebotes en 17 minutos.

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Para Fam, de 19 años, fue el segundo partido en la WNBA, tras meter 10 puntos el domingo en un triunfo por 97-85 en el primero de los dos enfrentamientos con las Mystics.

La ex del Valencia Basket llegó a sonar como número uno del 'draft' del pasado 13 de abril y fue finalmente elegida en la tercera posición, la más alta para una española en la WNBA e igualando la de Pau Gasol en la NBA.

La victoria de las Mystics fue liderada por un doble doble de 18 puntos y trece rebotes de Shakira Austin. EFE

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EFE

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