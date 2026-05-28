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Ibon Navarro señala que en Vitoria deberán "estar centrados" para "competir"

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Málaga, 28 may (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, ha afirmado este jueves sobre el encuentro del viernes en Vitoria ante el Kosner Baskonia, donde el equipo malagueño se juega la clasificación para la fase por el título, que deberán "estar centrados" en su trabajo para que ello les "permita competir".

El Unicaja necesita ganar y esperar un tropiezo del Surne Bilbao Basket frente a La Laguna Tenerife, por lo que Ibon navarro, en declaraciones facilitadas por el club, dijo que "no queda otra que estar y tener opciones de ganar en una cancha donde lleva cinco victorias seguidas" la formación rival.

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“Hacen un juego muy alegre, imprevisible, con jugadores verticales que pueden tirar de tres puntos, súper versátiles, cincos que defienden a bases y los aguantan, pequeños que defienden a grandes y aguantan", relató el técnico vitoriano sobre el equipo de su tierra y rival ante el que se jugarán el pase a la fase por el título.

Añadió que el Baskonia es "un equipo muy moderno, con un estilo muy reconocible. Están con mucha confianza, descansados pese a haber jugado con el Madrid hace veinticuatro horas, pero están frescos, recuperando cosas que tenían olvidada de hace meses, por lo que va a llegar muy bien al 'play off'".

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Ibon Navarro, sobre sus jugadores lesionados, indicó que "Djedovic ha hecho hoy una parte del entrenamiento y lo normal es que no estuviese”, pero que en "la situación" en la que están, "él quiere arriesgar, lo cual se le agradece y valora mucho".

"Alberto Díaz no está bien de la mano, pero está en una situación en la que quiere ayudar, al igual que Killian Tillie, que ha mejorado bastante la última semana, con la rodilla menos hinchada, mientras queTyler Kalinosli y su mano también quieren ayudar, por lo que estamos muy agradecidos a todos por el esfuerzo que están haciendo", destacó. EFE

jrl/agr/og

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