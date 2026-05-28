Hereu destaca el perfil de Recasens tras su nombramiento como nuevo CEO de Indra

Madrid, 28 may (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado el perfil de Josep María Recasens, que será el nuevo consejero delegado de Indra, y que hasta ahora era presidente de la patronal de fabricantes de automóvil Anfac y responsable global de Estrategia, Producto y Gestión de Programas de Renault.

"Hemos perdido a Josep María Recasens como presidente de Anfac, como líder de Renault, pero yo también quiero expresar que lo ganamos como líder de una de las grandes tractoras de la seguridad y la defensa y creo que tenemos una pieza fundamental, un gran profesional", ha dicho Hereu en la inauguración del XIII Encuentro de Sernauto.

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Estaba prevista la presencia de Recasens en dicho encuentro, pero el presidente de Sernauto, Javier Pujol, ha explicado que la víspera a última hora había excusado su asistencia al mismo y ha señalado que le han preparado en el evento un homenaje.

Pujol ha destacado que "les llena de pena que haya abandonado el sector" en un momento difícil donde la industria necesita líderes disruptivos, como Recasens.

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"Se va a una responsabilidad que es muy importante y lo hará fenomenalmente", ha señalado Pujol.

El Consejo de Administración de la tecnológica Indra nombró el pasado martes a Recasens como nuevo consejero delegado de la multinacional, con funciones ejecutivas, tras la dimisión de José Vicente de los Mozos.

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Según comunicó la empresa a la CNMV, tanto la dimisión de De los Mozos como el nombramiento de Recasens surtirán efecto a partir del 17 de junio para permitir una "transición ordenada en el ejercicio de sus funciones actuales y garantizar el adecuado traspaso de sus responsabilidades".

El ministro también ha agradecido a Recasens que supo liderar el preacuerdo con los sindicatos alcanzado el martes, y que tienen que ratificar las bases, para la aprobación del convenio colectivo 2026-2028 de Renault.

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Respecto a su mediación en esta negociación, Hereu ha incidido en que para él "es sagrado el diálogo social", pero que les expresó que "aquella negociación tenía que estar bien encarrilada" y conseguir un preacuerdo.

El ministro ha recordado que "entre hoy y mañana" se somete a la votación de las bases.

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También ha apuntado que él no está en el día a día de las negociaciones colectivas, pero que esta vez, "dada la transcendencia" , se atrevió como ministro de Industria y agradeció convocar a la gente para "sacar adelante un gran proyecto".

El preacuerdo se alcanzó en una reunión que tuvo lugar el martes en el Ministerio de Industria, convocada y presidida por el propio ministro, que lo hizo, según explicó ayer en una entrevista, por temor a que las conversaciones descarrilaran tras los paros parciales y las movilizaciones del pasado viernes en las factorías de la firma en España.

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Este preacuerdo estaría condicionado a la adjudicación de tres nuevos vehículos para la factoría de Palencia y a la continuidad en la factoría de Valladolid de dos coches híbridos 'long life', lo que posicionaría a la factoría como preferente para la adjudicación de nuevos vehículos. EFE