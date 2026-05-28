Espana agencias

Hereu destaca el perfil de Recasens tras su nombramiento como nuevo CEO de Indra

Guardar
Google icon

Madrid, 28 may (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado el perfil de Josep María Recasens, que será el nuevo consejero delegado de Indra, y que hasta ahora era presidente de la patronal de fabricantes de automóvil Anfac y responsable global de Estrategia, Producto y Gestión de Programas de Renault.

"Hemos perdido a Josep María Recasens como presidente de Anfac, como líder de Renault, pero yo también quiero expresar que lo ganamos como líder de una de las grandes tractoras de la seguridad y la defensa y creo que tenemos una pieza fundamental, un gran profesional", ha dicho Hereu en la inauguración del XIII Encuentro de Sernauto.

PUBLICIDAD

Estaba prevista la presencia de Recasens en dicho encuentro, pero el presidente de Sernauto, Javier Pujol, ha explicado que la víspera a última hora había excusado su asistencia al mismo y ha señalado que le han preparado en el evento un homenaje.

Pujol ha destacado que "les llena de pena que haya abandonado el sector" en un momento difícil donde la industria necesita líderes disruptivos, como Recasens.

PUBLICIDAD

"Se va a una responsabilidad que es muy importante y lo hará fenomenalmente", ha señalado Pujol.

El Consejo de Administración de la tecnológica Indra nombró el pasado martes a Recasens como nuevo consejero delegado de la multinacional, con funciones ejecutivas, tras la dimisión de José Vicente de los Mozos.

Según comunicó la empresa a la CNMV, tanto la dimisión de De los Mozos como el nombramiento de Recasens surtirán efecto a partir del 17 de junio para permitir una "transición ordenada en el ejercicio de sus funciones actuales y garantizar el adecuado traspaso de sus responsabilidades".

El ministro también ha agradecido a Recasens que supo liderar el preacuerdo con los sindicatos alcanzado el martes, y que tienen que ratificar las bases, para la aprobación del convenio colectivo 2026-2028 de Renault.

Respecto a su mediación en esta negociación, Hereu ha incidido en que para él "es sagrado el diálogo social", pero que les expresó que "aquella negociación tenía que estar bien encarrilada" y conseguir un preacuerdo.

El ministro ha recordado que "entre hoy y mañana" se somete a la votación de las bases.

También ha apuntado que él no está en el día a día de las negociaciones colectivas, pero que esta vez, "dada la transcendencia" , se atrevió como ministro de Industria y agradeció convocar a la gente para "sacar adelante un gran proyecto".

El preacuerdo se alcanzó en una reunión que tuvo lugar el martes en el Ministerio de Industria, convocada y presidida por el propio ministro, que lo hizo, según explicó ayer en una entrevista, por temor a que las conversaciones descarrilaran tras los paros parciales y las movilizaciones del pasado viernes en las factorías de la firma en España.

 Este preacuerdo estaría condicionado a la adjudicación de tres nuevos vehículos para la factoría de Palencia y a la continuidad en la factoría de Valladolid de dos coches híbridos 'long life', lo que posicionaría a la factoría como preferente para la adjudicación de nuevos vehículos. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Joana Vasconcelos juega a transfigurar lo cotidiano en el Museo Picasso de Málaga

Infobae

La alcaldesa de València testificará ante la jueza de la dana el 8 de julio

Infobae

Vox no logra el apoyo del PP a la 'prioridad nacional' para las ayudas sociales en Sevilla

Infobae

La Fiscalía recurre el tercer grado del exjefe del aparato militar de ETA Olarra Guridi

Infobae

Militares aprovechan Día Fuerzas Armadas para denunciar salarios y falta de reconocimiento

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | El abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | El abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

El PSOE niega haber participado en la presunta trama encabezada por Leire Díez y Santos Cerdán: “Somos los primeros interesados en esclarecer todas las cuestiones”

La declaración del exministro Fernández Díaz en la que niega cualquier relación con el espionaje a Bárcenas: “La verdad nos hace libres”

La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por el ‘caso Nummaria’ y ordena repetir el juicio con otro tribunal

Óscar Puente denuncia una operación para “derribar” al Gobierno y acusa al PP de tener información judicial privilegiada

ECONOMÍA

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El “reequilibrio comercial” que busca la UE ya tiene reacción en China: Pekín lo tacha de proteccionismo y asegura que “tomará las acciones necesarias”

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista