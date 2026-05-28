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Elma Saiz destaca el espaldarazo judicial a la regularización ante quienes querían dañar

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Málaga, 28 may (EFE).- La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado el "espaldarazo" del Tribunal Supremo al proceso de regularización extraordinaria de migrantes, frente a quienes pretendían dañar "a los sueños de miles de personas".

Tras reunirse en Málaga con representantes de 62 entidades colaboradoras en Extranjería, sindicatos y empresariado, ha explicado a los periodistas que ha habido "un aplauso unánime, un reconocimiento a la importancia de este procedimiento de regularización".

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El Supremo rechazó el pasado 22 de mayo paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que lleva a cabo el Gobierno, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros demandantes.

Saiz ha resaltado la "triple legitimidad" de esta regularización: la social, "porque coge el testigo de la Iniciativa Legislativa Popular, con más de 700.000 firmas y 900 entidades que la respaldan"; la política porque "vio la luz con una importante mayoría en el Congreso de Diputados" y la económica.

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En este último caso, ha detallado que es así "porque no son pocos, sino un conjunto de sectores productivos, los que aplauden este procedimiento y reconocen la necesidad de dar derechos y obligaciones a personas que ya están viviendo en nuestro país".

"Por eso -incide- es tan importante ese espaldarazo del Tribunal Supremo frente al intento de algunos de presionar al Gobierno; pero a quien estaban haciendo daño es a la realidad, a los sueños de miles de personas que estaban viendo que, por fin, van a tener derechos y van a dejar de ser invisibles".

"Hablamos de derechos, de dignidad humana; de poner en el centro de las políticas migratorias, como hace el Gobierno de España, los derechos humanos y la empleabilidad de las personas", ha añadido.

La ministra ha mantenido el encuentro con representantes de entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (Recex). EFE

(foto)

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EFE

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