El Supremo apela al "interés público" y "humano" para no frenar la regularización

Madrid, 28 may (EFE).- El Tribunal Supremo argumenta que existe un "interés público notorio" en la regularización extraordinaria de migrantes que impulsa el Gobierno, que incide en un "sustrato humano" y "trasciende a la mera consideración económica", como uno de los motivos para no frenar la entrada en vigor de este real decreto ley.

Este es uno de los argumentos esgrimidos por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo para rechazar los recursos al real decreto presentados por la Comunidad de Madrid y Vox, según sendos autos que se han dado a conocer este jueves.

PUBLICIDAD

Así, el Supremo considera que el "interés público" que justifica no frenar la regularización "se sustenta en distintas justificaciones de carácter humanitario y de respeto a los derechos humanos con especial énfasis en la protección de los menores, de carácter económico, carácter demográfico, carácter cultural y social".

Además, el alto tribunal apunta que, de paralizarse este decreto, "resultarían afectados intereses de terceros como son las propias personas solicitantes de las autorizaciones", ya que la suspensión "les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa".

PUBLICIDAD

En cualquier caso, el Supremo advierte que las actuaciones jurídicas creadas "al amparo de la norma" no son irreversibles y subraya que las autorizaciones otorgadas tienen vigencia de solo un año, lo que "impediría ulteriores efectos" ante una eventual sentencia estimatoria.

Para rechazar los argumentos esgrimidos por la Comunidad de Madrid en su recurso, el Supremo subraya que "no puede afirmarse" que haya "perjuicios de imposible o difícil reparación", como el supuesto colapso en los servicios públicos del que advirtió el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.

PUBLICIDAD

El Alto Tribunal subraya, además, que "la nulidad" de este real decreto "no resulta manifiesta ni puede apreciarse con toda evidencia en este momento procesal" y resolver sobre este aspecto supondría "anticipar absolutamente el debate de fondo" en "un momento y ámbito procesalmente improcedente". EFE