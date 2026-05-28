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El detenido por matar a un joven en Fuenmayor (La Rioja) y la mujer herida eran pareja

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Logroño, 28 may (EFE).- El hombre de 31 años detenido este jueves en Fuenmayor (La Rioja) como supuesto autor del homicidio de un joven de 26 años, tras atropellarle y golpearle con un objeto contundente, era pareja de la mujer que estaba con la víctima y a la que también agredió aunque está fuera de peligro, han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El agresor, quien fue detenido por la Guardia Civil en el mismo lugar de los hechos, ocurridos a las 0:43 horas de este jueves, se encuentra en las dependencias del instituto armado en Logroño, donde permanece arrestado y pendiente de declarar.

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Las mismas fuentes han señalado que se investiga la relación que la víctima podía tener con la mujer herida, quien presenció la agresión junto a un niño de corta edad.

Al Hospital San Pedro fueron trasladados la mujer, que se encuentra estable y fuera de peligro, y el agresor para realizarle una valoración sanitaria.

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Los primeros datos indican que el agresor se trasladó desde su domicilio en Viana (Navarra) a Fuenmayor, donde, al parecer, atropelló a la víctima y la golpeó con un objeto contundente, que no se ha detallado.

De acuerdo con los datos facilitados por la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en La Rioja en sendas notas, la agresión se produjo en la calle Manjarrés inas, donde los agentes encontraron en el suelo a un varón gravemente herido y, a escasos metros, a una mujer y un niño.

Los agentes prestaron asistencia sanitaria de urgencia a la víctima en el mismo lugar de los hechos, pero, debido a la gravedad de las heridas, no se pudo hacer nada por salvar su vida.

El hombre fallecido es natural de Portugal y residente en Logroño, aunque pasaba tiempo en Fuenmayor.

La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, la ha asumido la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja, con el fin de reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las causas y circunstancias de la agresión, ha detallado a EFE su portavoz, Miguel Ángel Sáez.

La investigación determinará si el detenido pudiera ser presunto autor de otros delitos, aparte del de homicidio, ha subrayado.

Ha avanzado que la Guardia Civil no facilitará más información hasta que finalicen las actuaciones policiales, el detenido pase a disposición judicial y se levante el secreto de sumario.

Fuenmayor, un municipio con unos 3.200 habitantes, se encuentra a unos 14 kilómetros de Logroño y a unos 23 de Viana. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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