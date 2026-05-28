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Ministros iberoamericanos apuestan por una educación inclusiva, equitativa y de calidad

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Barcelona, 28 may (EFE).- Los ministros de Educación de 22 países iberoamericanos han aprobado este jueves la Declaración de Barcelona, un documento que fija una hoja de ruta común para avanzar en inteligencia artificial, formación profesional, resiliencia y dar pasos hacia una educación inclusiva, equitativa y de equidad.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha comunicado la aprobación de esta declaración durante la clausura de la XXIX Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Educación en el Palacio de Pedralbes y ha definido el acuerdo como un "éxito colectivo".

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El encuentro forma parte de las conferencias sectoriales de preparación de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid en noviembre de 2026.

Tolón ha subrayado que la conferencia deja "un resultado político muy importante" al reafirmar el compromiso de los países con una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

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Según la ministra, el acuerdo llega en un momento marcado por "profundas transformaciones" que afectan a todos los países, como los cambios en el empleo, las desigualdades educativas, la emergencia climática y la necesidad de preparar a los jóvenes para un mundo en constante cambio.

La titular de Educación ha asegurado que el objetivo de la declaración es "reforzar la cooperación iberoamericana" y avanzar hacia "acuerdos compartidos" en ámbitos que ya condicionan el presente y el futuro de los sistemas educativos.

La Declaración de Barcelona se ha vertebrado en torno a tres grandes ejes, el primero de ellos la inteligencia artificial aplicada a la educación y a la formación profesional, con el objetivo de establecer marcos comunes para un uso ético, seguro, crítico y responsable de esta tecnología.

Tolón ha señalado que los países coinciden en situar la IA "al servicio de la educación" para ampliar oportunidades y reforzar el trabajo docente, pero evitando que genere "nuevas brechas y desigualdades".

En esta línea, la declaración prevé la elaboración de una guía práctica con principios y recomendaciones para incorporar la IA en los sistemas educativos iberoamericanos con garantía de derechos y seguridad.

El segundo eje sitúa la formación profesional como una herramienta decisiva para el empleo y plantea una estrategia compartida para impulsar sistemas de formación más flexibles, inclusivos, acreditables y "conectados con las necesidades del mercado laboral".

El tercer eje aborda la resiliencia de los sistemas educativos ante emergencias climáticas, ciberamenazas, crisis sanitarias u otras situaciones que puedan afectar a la continuidad educativa, con una guía iberoamericana de prevención, actuación y recuperación en los centros.

Tolón ha remarcado que todos estos compromisos deben estar guiados por la equidad, con el objetivo de reducir brechas, eliminar barreras estructurales y prestar especial atención al alumnado en situación de vulnerabilidad.

La declaración también impulsa, junto a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y con el acompañamiento de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la elaboración de una futura Estrategia Iberoamericana de Educación centrada también en los mismos ámbitos: inclusión, equidad, IA, emergencias y formación profesional.

La ministra ha defendido que avanzar hacia un marco estable, ahora a través de la Declaración de Barcelona, permitirá "dar continuidad y coherencia" al trabajo conjunto de los países iberoamericanos. EFE

erc/mg/jls

(Foto) (Vídeo)

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