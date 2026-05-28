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Compromís dice que era urgente la comparecencia de Sánchez en el Congreso tras el auto "demoledor" del caso Leire Díez

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El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha defendido que era necesario y urgente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso explicaciones tras el "auto demoledor" sobre el caso Leire Díez o la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Necesitamos que el presidente nos explique qué actividades hacían su exsecretario de Organización (Santos Cerdán), la actual gerente del PSOE (Ana María Fuentes) y la exmilitante socialista Leire Díez, y si él era consciente de ello", ha apostillado en declaraciones remitidas a los medios.

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Todo ello después de que Sánchez haya pedido comparecer ante el Pleno del Congreso para informar sobre "la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas", según indican fuentes de Moncloa.

También sus aliados parlamentarios de ERC, Compromís, BNG y Podemos habían pedido este jueves la comparecencia de Sánchez ante las nuevas informaciones relativas a investigaciones judiciales que afectan al partido mayoritario del Gobierno.

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Ibáñez ha proclamado que "bajo ningún concepto se puede luchar contra el lawfer y las cloacas, con una patrulla de 'serie B' al margen de las leyes", para agregar que Sumar está volcado en desbloquear la ley de lobbies, reformar el estatuto de los expresidentes o democratizar la justicia.

"Nada de ello se puede hacer sin valentía política, administración, ética. Toca que se explique mucho y si todo esto es falso, como apuntan algunos como el ministro de Transportes Óscar Puente, lo que tienen que hacer es atreverse a romper con el poder bipartidista. Es una situación de extrema gravedad que requiere la máxima transparencia posible", ha zanjado.

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