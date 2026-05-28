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Usman Garuba es operado "con éxito" de su rotura del tendón de Aquiles izquierdo

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Madrid, 28 may (EFE).- El pívot español Usman Garuba, del Real Madrid, fue intervenido este jueves "con éxito" de su rotura del tendón de Aquiles izquierdo, según informó el club madrileño.

La operación se hllevó a cabo bajo la supervisión de los Servicios Médicos de la entidad y está previsto que "en breve" pueda comenzar con su recuperación.

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Garuba se lesionó el pasado viernes en el último cuarto de las semifinales de la Final a Cuatro de la Euroliga ante el Valencia Basket.

Su dolencia provocó que no pudiera estar junto al resto del equipo en la final ante el Olympiacos, que venció por 92-85 y se convirtió en el nuevo campeón de Europa.

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A su vuelta a Madrid, el pívot fue examinado por los servicios médicos del club, que confirmaron la rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

Pese a que desde el Real Madrid no se habla de tiempo de baja, todo hace pensar que el internacional español estará en torno a un año alejado de las pistas.

El último precedente 'merengue' se produjo a finales de 2020, cuando el ala-pívot estadounidense con pasaporte esloveno Anthony Randolph sufrió la misma lesión, también en el pie izquierdo, en un partido de Euroliga ante el Olympiacos, y reapareció 351 días después ante el Casademont Zaragoza.

La baja de Garuba se une a las de Walter Tavares y Alex Len, aunque este último podría reaparecer en las eliminatorias por el título.

Por el momento, el club blanco incorporó a sus filas al interior turco Omer Yurtseven, que debutó este miércoles en la derrota ante el Baskonia correspondiente a la jornada 33 de la Liga Endesa. EFE

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