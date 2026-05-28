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El Guggenheim rinde homenaje a Jasper Johns, célebre figura mundial del arte contemporáneo

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Bilbao, 28 may (EFE).- El Museo Guggenheim Bilbao presenta la exposición 'Jasper Johns: Night Driver', con la que rinde un homenaje a una de las figuras más célebres de la creación contemporánea en una retrospectiva con 134 obras de siete décadas de su producción artísticas mostradas de forma cronológica.

La directora general del Museo, Miren Arzalluz ha explicado en la presentación de la muestra que se abrirá al público este viernes y se podrá visitar hasta el 12 de octubre, que "Jones es una figura fundamental del arte contemporáneo, que transformó el panorama artístico en Estados Unidos a mediados de la década de los años 50".

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Ha agradecido la colaboración y la complicidad del propio artista para organizar esta muestra, para la que también ha prestado un número muy importante de obras de su propia colección.

Nacido en Georgia (Estados Unidos) en 1930, Johns logró reconocimiento a partir de los años 50 del siglo pasado. Es uno de los artistas emblemáticos de su país y sigue siendo inspiración para creadores en todo el mundo.

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Arzalluz ha explicado que la muestra presenta un arte "vivo, lleno de intensidad y profundidad", que quiso romper con el expresionismo abstracto, e incorporó elementos perfectamente identificables como mapas o banderas, una de las cuales de EEUU, pintada de 1957 sobre fondo naranja, representa el inicio de la exposición.

Según el comisario de la muestra, Enrique Juncosa, las banderas de Johns "no tienen un significado político sino un chiste o una provocación" frente al estilo imperante en esa época. No son la representación de la nación americana sino que las escoge por su simpleza, cuando "la figuración para los abstractos era una abominación", ha reflexionado.

La muestra 'Night Driver' toma el título de un dibujo del artista de 1960, su primera obra basada en un sentimiento personal, según sus propias palabras, y presenta cerca de ciento cuarenta obras incluyendo pinturas, esculturas, dibujos, grabados, un libro de artista y una escenografía.

Marcando ese estilo particular, incorporó a sus obras elementos cotidianos como cubiertos y perchas, junto a números y letras, hasta definir una manera propia hasta llegar al minimalismo, el arte conceptual y el Pop art, tendencia de la que es uno de los grandes representantes.

También en sus esculturas se sirve de objetos comunes, como una linterna, que se aprecia en una de sus obras en el Guggenheim, o se sirve de puertas y ventanas como sostén de sus creaciones.

En sus composiciones superpone elementos, mezclando materiales y texturas para comunicar y también experimenta repitiendo en sus cuadros algunos de sus elementos con diferentes técnicas.

La muestra termina con creaciones de Johns en el siglo XXI, con relieves metálicos en bronce del año 2000, una pequeña escultura de unas tostadas y un cuadro negro muy oscuro que pintó en 2020.

Intelectual siempre relacionado con escritores, músicos y coreógrafos, colaboró para transformar la escena creativa neoyorquina y trabajó junto al artista francés Marcel Duchamp y el dramaturgo Samuel Becket, entre otros, para gestar una obra "muy complicada porque muestra muchas cosas pero oculta otras", con temas como la vida y la muerte, y también la sátira y el humor, ha opinado Enrique Juncosa.

La exposición está patrocinada por el BBVA, que ha valorado la continuidad de la colaboración con el Guggenheim Bilbao para poder desarrollar proyectos tan relevantes como la exposición que hoy se inaugura dedicada a uno de los grandes referentes del arte contemporáneo. EFE

(Foto)

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EFE

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