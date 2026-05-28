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Defensa inicia un expediente para extraer el buque Ivy, hundido en la ría de Vigo en 1976

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Vigo, 28 may (EFE).- El Ministerio de Defensa ha iniciado formalmente un expediente administrativo para proceder a la extracción del buque Ivy, que se hundió en la ría de Vigo hace 50 años, en 1976, y de toda su carga.

Según publica el Boletín Oficial del Estado, la petición de rescate y extracción ha sido presentada por el representante legal de la empresa Técnica Administrativa Financiera.

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Tras la publicación de este anuncio en el BOE, se abre un plazo de un mes para que cualquier persona o entidad que considere que tiene derechos sobre el barco o su carga (o que tenga un interés legítimo en el proceso) se presente y disponga sus alegaciones con los justificantes correspondientes.

El Ivy, un mercante granelero de bandera liberiana, encalló frente a las Islas Estelas y se hundió en medio de un temporal.

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Transportaba unas 30.000 toneladas de mineral de hierro y los restos del pecio, que suele ser visitado por submarinistas y está muy fragmentado, se encuentran a más de 15 metros de profundidad. EFE

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