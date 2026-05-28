Vueling oferta 86.120 plazas en vuelos a Gran Canaria y Tenerife por la visita del papa

Las Palmas de Gran Canaria, 28 may (EFE).- La compañía Vueling ha informado este jueves de que oferta 86.120 plazas aéreas para volar a Gran Canaria y Tenerife con motivo de la visita del papa León XIV a ambas islas, donde estará el 11 y 12 de junio, respectivamente.

La aerolínea precisa en un comunicado que entre el 8 y el 14 de junio comercializará 37.280 asientos a Gran Canaria desde Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, París-Orly, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia.

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A los dos aeropuertos de Tenerife, la compañía programará 48.840 plazas aéreas desde Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, París-Orly, A Coruña, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia.

Iberia Express también ha ampliado su operativa con Gran Canaria y Tenerife por el viaje del papa. EFE

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