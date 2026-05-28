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El PP no ve "urgencia" en hablar con Vox, los acuerdos deben abordarse "sin nerviosismo"

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Sevilla, 28 may (EFE).- El PP no cree que exista "urgencia" en el comienzo de las conversaciones con Vox para abordar la gobernabilidad de Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo, y considera que los posibles acuerdos deben abordarse "con tranquilidad, para hacerlos bien y sin nerviosismo".

En declaraciones a los periodistas, el portavoz parlamentario del PP andaluz, Toni Martín, ha defendido este jueves que no cree que haya "tanta urgencia" como parece apreciar por parte de Vox para comenzar a hablar, ya que hasta el 11 de junio no se constituye el nuevo Parlamento y "faltan 15 días".

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"Creo que estas cosas, como dice el presidente (Juanma Moreno) hay que hacerlas con tranquilidad y hay que hacerlas bien y sin nerviosismo", ha recalcado el dirigente popular.

Ha aclarado que su responsabilidad dentro del partido es parlamentaria y que desconoce si se han producido "conversaciones", ya que es algo que "lleva el partido y será entre ambos partidos", pero se ha remitido a lo declarado el pasado lunes por el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, de que "hay tiempo y que esta semana o la próxima" se iniciarán.

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"Sé que es un tema noticiable, pero no les puedo contar más porque lo desconozco", ha señalado Martín, quien no ha querido entrar en hipótesis sobre las posibles cesiones del PP a Vox en la Mesa de la Cámara y ha remitido al comienzo de las conversaciones para la adopción de cualquier decisión al respecto.

El PP se quedó en las elecciones del pasado 17 de mayo a dos escaños de la mayoría absoluta, por lo que deberá abordar con Vox, que logró 15 diputados, una negociación sobre la gobernabilidad de la comunidad andaluza. EFE

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