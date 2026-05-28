Espana agencias

Seis años del ingreso mínimo vital, una ayuda que llega a 846.454 hogares vulnerables

Guardar
Google icon

Madrid, 28 may (EFE).- El ingreso mínimo vital (IMV) cumple este viernes seis años desde su aprobación como decreto ley en Consejo de Ministros con un total de 846.454 prestaciones en la nómina de abril para hogares en los que conviven 2.583.014 personas, de las que cuatro de cada diez son menores.

La cuantía media es de 540,6 euros mensuales por hogar, de los que siete de cada diez tienen menores y 142.000 son monoparentales.

PUBLICIDAD

Las familias que pidan el IMV deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes, y haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior.

La protección alcanzada seis años después era la meta inicial con la que se planteó una ayuda que pretendía llegar desde el principio a 850.000 hogares y 2,3 millones de personas, si bien su puesta en marcha reveló que muchos posibles beneficiarios no la pedían, una situación que todavía persiste y que ha llevado a abordar sucesivos cambios en su diseño.

PUBLICIDAD

El IMV, una renta reclamada durante años por los sindicatos y otras entidades del tercer sector, formó parte del programa del Gobierno de coalición PSOE-Podemos, pero su diseño no se aceleró hasta el estallido de la pandemia.

La presión del entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, fue decisiva para su rápida aprobación, dado que la parte socialista del Ejecutivo prefería abordar un diseño más minucioso que llegaría posteriormente (en marzo de 2021) con un proyecto de ley que introdujo mejoras a la prestación, como el complemento de ayuda a la infancia.

Su entrada en vigor generó un atasco de solicitudes en un momento complicado en el que los funcionarios de la administración pública teletrabajaban y tenían una sobrecarga de tareas por todas las ayudas que se habían aprobado para sostener a un país en confinamiento.

El primer pago llegó a finales de junio de 2020 a 74.119 hogares con un desembolso de 32 millones de euros, si bien el proyecto contaba con 3.000 millones de presupuesto.

En sus años de vigencia, el IMV ha protegido a más de 3,6 millones de personas y ha consolidado un marcado perfil femenino, ya que son mujeres el 68 % de los titulares y el 53,4 % de los beneficiarios.

En su último informe sobre el IMV, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calculó que solo llega al 21,3 % de los hogares en riesgo de pobreza, aunque su diseño permitiría alcanzar el 54,6 %.

El balance es positivo porque ha conseguido reducir en un 30 % la brecha de pobreza -medida como la distancia entre los ingresos de los hogares y el umbral de pobreza-, aunque su impacto sobre la tasa de pobreza ha sido de solo del 9,5 %.

El coste anual de esta medida, según sus cálculos, asciende a 3.106 millones de euros, cifra que de alcanzar todo su potencial aumentaría a 6.145 millones anuales.

El Tribunal de Cuentas concluyó el año pasado en su informe de fiscalización del IMV del ejercicio 2023 que "adolece de importantes deficiencias en su diseño", de forma que solo lo reciben un 40 % de los potenciales beneficiarios.

El informe explica que, aunque el IMV constituye "la medida más potente de lucha contra la pobreza existente en nuestro país", su diseño "carece de una vinculación real con las principales estrategias estatales que se orientan a la lucha contra la pobreza y exclusión social".

El Tribunal recomendó estudiar que se adapte "a los diferentes niveles de ingresos y coste de vida existentes en las distintas comunidades autónomas" y combinar las ayudas monetarias con otras como las relativas a la nutrición o la atención a la infancia, así como corregir errores en el incentivo al empleo. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cómic feminista de Maitena: "No hay que dejarse amedrentar por estos machirulos"

Infobae

Defensa inicia un expediente para extraer el buque Ivy, hundido en la ría de Vigo en 1976

Infobae

El PP no ve "urgencia" en hablar con Vox, los acuerdos deben abordarse "sin nerviosismo"

Infobae

El Guggenheim rinde homenaje a Jasper Johns, célebre figura mundial del arte contemporáneo

Infobae

Vueling oferta 86.120 plazas en vuelos a Gran Canaria y Tenerife por la visita del papa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE: el abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE: el abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

El ex número dos de Interior asegura que “jamás” oyó a Villarejo hablar de “algo ilegal” y niega instrucciones políticas para buscar los discos duros de Bárcenas

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

La Justicia declara nulo el despido de un mozo de almacén poco después de iniciar su baja médica: la empresa alegó que fue por bajo rendimiento

ECONOMÍA

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El “reequilibrio comercial” que busca la UE ya tiene reacción en China: Pekín lo tacha de proteccionismo y asegura que “tomará las acciones necesarias”

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista