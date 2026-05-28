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El Congreso reprocha a Vox haber invitado a Vito Quiles a un acto pese a estar sancionado y avisa de que no podrá entrar

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El Congreso ha afeado a Vox que haya invitado a los activistas de redes sociales Vito Quiles y Bertrand Ndongo a una jornada en defensa de la libertad de expresión que tendrá lugar el próximo lunes en la Cámara Baja pese a que ambos tienen suspendida su acreditación de prensa por incumplir las normas de la institución, y ya adelanta que, por motivos de seguridad, no se les permitirá acceder al recinto parlamentario.

Como es usual, el grupo parlamentario de Vox pidió autorización a la Mesa del Congreso para la celebración del evento, pero en un primer momento no comunicó oficialmente los invitados y participantes en el coloquio, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

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La jornada se autorizó, pero Vox desveló después a los medios que entre los ponentes a estas jornadas, que abrirá la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, y cerrará el líder del partido, Santiago Abascal, se ha incluido tanto a Quiles como Ndongo, que suman casi una docena de expedientes abiertos por denuncias de la Asociación de Periodistas Parlamentarios y de PSOE, Sumar y Podemos por saltarse las normas del Congreso.

QUILES, SANCIONADO, Y NDONGO, CAMINO DE SERLO

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En concreto, Vox hizo público el programa de este coloquio hace una semana, cuando tanto a Quiles, que trabaja para Estado de Alarma (EDATV), como a Ndongo, que lo hace para 'Periodista Digital', la Mesa de la Cámara Baja ya habían suspendido cautelarmente su acreditación de prensa.

Y este martes, el órgano rector que preside la socialista Francina Armengol acordó, con los votos del PSOE y Sumar, imponer una sanción de tres meses de suspensión al 'infuencer' político Vito Quiles por haber grabado y difundido, sin autorización, imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la sede del Congreso. La Mesa se prepara para hacer lo propio con Ndongo por interrumpir una rueda de prensa de Sumar.

En este contexto, la Mesa del Congreso ha comunicado a Vox que Quiles y Ndongo han sido sancionados por "altercados" en el Congreso y tienen abiertos más expedientes y que, "por seguridad", no se les puede dejar pasar a las dependencias de la Cámara Baja, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, que apuntan que el acto se podrá celebrar en todo caso porque en el Congreso "no hay censura".

ACUDEN COMO INVITADOS, NO COMO PERIODISTAS

Las mismas fuentes recalcan que, si el grupo parlamentario hubiera puesto el programa completo cuando pidieron autorización a la Mesa, antes se le habría avisado de esta circunstancia, pero creen que Vox dio a conocer sus invitados tras producirse la suspensión cautelar.

Tanto Quiles, que fue candidato en la lista europea de 'Alvise' Pérez y protagonizó un acto de cierre de campaña del PP de Aragón, como Ndongo han sido citados como invitados, no como periodistas, para un coloquio que, según Vox, busca denunciar "el ataque del Gobierno a las redes sociales" y sus actuaciones para "limitar la libertad de expresión de los españoles críticos con sus políticas e impedir su influencia en el debate público".

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EuropaPress

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