Barzic se une a Croacia sub-21 y agrega otra baja a la Cultural en el cierre de Liga

León, 28 may (EFE).- El central hispano-croata Matía Barzic se suma a la lista de bajas en el ya descendido Cultural Leonesa para la última jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División), que disputará su equipo este sábado ante la Real Sociedad B, al incorporarse a la selección sub-21 de Croacia.

Barzic, que al igual que el lateral catarí Homam El Amim habían rechazado acudir a la última convocatoria de sus respectivos combinados nacionales para continuar en la dinámica del equipo leonés, afrontará con el combinado balcánico tres encuentros amistosos, el mismo 30 de mayo ante Grecia, el 3 de junio frente a Catar y tres días después con Irlanda como rival.

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El catarí ya se había perdido la cita liguera anterior ante el Burgos (0-2) por sumarse a la convocatoria de Julen Lopetegui y ahora, otro jugador cedido, en su caso por el Elche, hace lo propio con la selección sub-21 croata.

De esta forma, el equipo culturalista presentará una imagen muy modificada en todas sus líneas para despedir la temporada, ya que tampoco dispondrá del guardameta Edgar Badía sancionado, ni de los lesionados Rodri Suárez, Manu Justo y Rafa Tresaco.

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Barzic se despide de esta nueva etapa, como cedido -la pasada campaña lo estuvo en el también descendido Eldense-, tras disputar 34 partidos, 32 como titular, para un total de 2.850 minutos en los que ha anotado dos goles y ha visto quince tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión. EFE

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