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Aprobada por unanimidad en el Senado la Ponencia de salud mental y prevención del suicidio

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Madrid, 28 may (EFE).- La Comisión de Sanidad del Senado ha aprobado este jueves por unanimidad la ponencia sobre salud mental y prevención de suicidios que incluye reducir un 15 % la tasa de muerte por esta causa con la implementación del código suicidio y la atención psicológica en las 72 horas posteriores a la tentativa.

En una nota de prensa, el PP, promotor de la ponencia, ha explicado que el informe recoge la urgencia de acelerar la inversión en recursos humanos y alcanzar los estándares europeos dotando de un presupuesto adecuado a las comunidades autónomas y así alcanzar las ratios por 100.000 habitantes con los incrementos necesarios para la contratación de sanitarios plazas de residentes.

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El código suicidio es un protocolo sanitario de actuación rápida y preventiva que identifica a personas con pensamientos o conductas suicidas y hace un seguimiento médico para evitar nuevas tentativas.

El informe de la ponencia considera que aplicando el código suicidio y la atención psicológica post-intento se estaría más cerca de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que persiguen la reducción de las tasa de suicidio en el 33 %.

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Respecto a la comunicación, el informe apuesta por un enfoque ético, riguroso y empático, que combata el estigma y funcione como un mecanismo preventivo, dando prioridad a la visibilización y formación y promoviendo vínculos que garanticen una sociedad articulada como factor de protección.

Según la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, "el suicidio puede prevenirse y su abordaje constituye una obligación ética, social y política de primer orden".

Se trata, ha dicho, de un problema de salud pública de primera magnitud con implicaciones sanitarias, sociales y humanas de gravedad.

Su alcance interpela de forma directa a la sociedad en su conjunto, a las instituciones públicas, a los profesionales del ámbito sanitario, social, educativo, judicial, asistencial, de emergencias, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los medios de comunicación y a la comunidad en general.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a las causas de defunción en España, en 2024 fue el segundo año consecutivo en el que disminuyeron los suicidios. Se produjeron 3.953, 163 menos que en 2023, lo que supone una media de 10,8 suicidios diarios.

España registra una tasa de 8,1 suicidios por 100.000 habitantes. Superando esta media se sitúan históricamente Asturias, Galicia y Canarias. Por debajo, destacan la Comunidad de Madrid, con una tasa la mitad de baja, y Cataluña.

En 2024, tres de cada cuatro personas que se suicidaron fueron hombres, especialmente mayores de 85 años, un perfil que se viene repitiendo y por el que el Ministerio de Sanidad ha urgido incorporar estrategias de género para abordar este fenómeno que demuestra el impacto de la vulnerabilidad asociada a aislamiento, enfermedad crónica y pérdida de redes de apoyo.

Mientras, el total de fallecimientos en menores de 30 años fue de 344, menos que en 2023 frente al incremento en los menores de 20 años, que pasó de 76 a 90 en 2024.

Las personas con ideas suicidas y sus allegados recibirán ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono 024, y ante situaciones de emergencia también pueden llamar al 112. EFE

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