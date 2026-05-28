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Aplausos y ánimos para Íñigo Pérez en la vuelta del Rayo Vallecano a Madrid

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Madrid, 28 may (EFE).- La expedición del Rayo Vallecano, con su entrenador, Íñigo Pérez al frente, fue recibida este jueves entre aplausos y gritos de ánimo de un reducido número de aficionados que les esperaba en la Terminal 2 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras la derrota en la final de la Liga Conferencia de fútbol por 1-0 ante el Crystal Palace inglés.

El vuelo procedente de Leipzig (Alemania) llegó con unos minutos más de retraso de lo previsto, pero eso no impidió que decenas de aficionados, varios de ellos ataviados con la camiseta de la franja, mostraran su cariño y agradecimiento a los jugadores de la plantilla, que se lo devolvieron parándose para hacerse fotos y firmar autógrafos.

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Sin duda, el más aclamado fue el míster, Íñigo Pérez, que se llevó el mayor número de aplausos de la afición, con algún cántico pidiendo que se quedase en el Rayo la próxima temporada.

El técnico navarro, que esbozó varias sonrisas cuando los seguidores le pedían continuar, aunque todo parece encaminado a una salida en dirección Vila-real.

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Jugadores como Isi Palazón, Sergio Camello o el uruguayo 'Pacha' Espino mostraron el sentir del vestuario rayista, en una temporada histórica en la que rozaron el primer título europeo para las vitrinas del club.

La mayoría, arropados por sus familias, pusieron punto y final a una campaña especial que no pudo acabar con final feliz, pero que, sin duda, será de las más recordadas en Vallecas. EFE

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