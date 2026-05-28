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1-1. Cienciano clasifica a los 'playoff' de la Sudamericana, tras empatar con Juventud

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Lima, 27 may (EFE).- Cienciano de Perú clasificó al repechaje previo a los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras empatar 1-1 este miércoles con Juventud de Uruguay, jugada la sexta y última fecha del Grupo B de este torneo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad de Cusco.

Con el empate, Cienciano sumó ocho puntos y quedó como segundo de su grupo, detrás de Atlético Mineiro que este miércoles gana por 1-0 a Puerto Cabello y acumula diez unidades.

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Juventud de las Piedras, dirigido por Sergio Blanco, quedó eliminado, tras el empate en Cusco, con siete puntos.

El mediocentro argentino Ramiro Peralta generó la primera ocasión de gol para Juventud de las Piedras con un remate que sale fuera del área.

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El árbitro Yael Falcón amonestó al argentino Patricio Pernicone, defensa de Juventud, por una falta contra Carlos Garcés.

El mediocentro uruguayo Facundo Pérez remató al arco de Italo Espinoza, que rechaza el disparo.

Juventud acelera su ataque en los primeros minutos de juego, mientras la altura de Cusco sigue sin causar mella en sus jugadores, pero el conjunto inca también se acerca al área rival con Alejandro Hohberg.

El defensa ecuatoriano Kevin Becerra marcó el primer gol de Cienciano a los 19 minutos, al conectar de cabeza un tiro de esquina de Cristian 'Cachito' Souza.

Tras el gol, el equipo dirigido por el argentino Horacio Melgarejo asume el ataque del partido con Neri Bandiera, Hohberg y Souza.

Por su parte, Juventud busca el empate con certero remate de Pérez, pero la pelota es atajada por Espinoza.

En el segundo tiempo, Cienciano sale en busca de asegurar el triunfo con remate de Bandiera, pero el segundo no aparece en la reanudación del partido.

Fernando Mimbacas se lanzó cerca al área inca y reclamó un penal, pero no fue atendido por el árbitro.

A los 64 minutos de juego, Juventud empató con el mediocampista argentino Emanuel Cecchini de cabeza, tras recibir el rebote de un tiro de esquina.

Los artilleros de Cienciano vuelven a la carga para convertir el segundo y es Bandiera quien remata de cabeza sin éxito, antes de su cambio por decisión de Melgarejo.

Juventud se pierde la opción de marcar el segundo, tras un cabezazo que se perdió sobre el arco, y otro remate de Guerrero que se perdió a un lado de la portería de Espinoza sobre los 80 minutos.EFE

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EFE

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