España

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Aquí está la combinación ganadora anunciada por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

Guardar
Google icon
Con esta lotería puedes ganar hasta 500 mil euros (Infobae)
Con esta lotería puedes ganar hasta 500 mil euros (Infobae)

Cupón Diario de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, publicó los resultados de este 27 de mayo difundidos por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos llevados a cabo por Juegos Oncenunca caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo realizaste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Cupón Diario

Fecha: miércoles, 27 de mayo de 2026

Número: 97235

Serie: 007

De lunes a jueves se hace un sorteo del Cupón Diario de la Once y los ganadores se dan a conocer a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en vivo o verlo en diferido a través de la página oficial de JuegosONCE.

Plan de premios

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.

49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.

405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

¿Cómo ganar en el Cupón Diario?

Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (EFE)
Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (EFE)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es ingresar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, escoge el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se realiza de lunes a jueves.

Ahora, elige el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie. 

Puedes escoger la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón "Buscar otro cupón" para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes elegir una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón "Buscar" para encontrar tu cupón o en el botón "Restablecer" para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección "Mis compras".

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Temas Relacionados

Resultado Cupón Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaCupón Diario ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

La coordinadora general, Lara Hernández, reivindica en ‘La Noche en 24h’ las medidas que han salido adelante en conjunto con el Partido Socialista para atribuir la capacidad de convocar elecciones de forma “exclusiva” a Pedro Sánchez

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

Candela Peña descarta hablar sobre su vida privada, en ‘La Revuelta’: “No creo en la pareja como cosa sumadora”

La actriz catalana ha acudido en calidad de invitada, y no con su habitual colaboración, para promocionar en RTVE su nuevo proyecto de Netflix, ‘La desconocida’

Candela Peña descarta hablar sobre su vida privada, en ‘La Revuelta’: “No creo en la pareja como cosa sumadora”

Las autoridades españolas advierten sobre un producto con alérgeno no declarado

La AESAN difundió una alerta sanitaria en la que avisa sobre el contenido potencialmente peligroso en un famoso producto alimentario

Las autoridades españolas advierten sobre un producto con alérgeno no declarado

Melody presenta su nuevo single en ‘El Hormiguero’ y se confiesa sobre ‘El Desafío’: “saca lo mejor y lo peor de ti”

La artista anuncia una gala musical en Nueva York y adelanta que prepara nuevo disco

Melody presenta su nuevo single en ‘El Hormiguero’ y se confiesa sobre ‘El Desafío’: “saca lo mejor y lo peor de ti”

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

La llamada “fontanera” del PSOE, Leire Díez, habría investigado al fiscal Grinda, además de a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según revelan los últimos audios

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Cinco vehículos de la UCO abandonan Ferraz tras 12 horas de registro

Quién es Carmen Pano, la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE y a la que la trama de Leire Díez habría ofrecido dinero para cambiar su declaración

El PSOE habría pagado 20.000 euros a una periodista por difundir grabaciones de Villarejo e información de otras causas judiciales: “La orden está dentro ya del plan de medios”

ECONOMÍA

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista