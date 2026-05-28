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0-1 La UCV gana a domicilio a Libertad y se mete en la repesca de la Sudamericana

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Asunción, 27 may (EFE).- El club Universidad Central de Venezuela (UCV) venció este miércoles en Asunción al eliminado Libertad y ganó su derecho a una plaza en la repesca de la Copa Sudamericana, al quedar tercero del grupo H de la Copa Libertadores con nueve puntos.

El equipo del técnico Daniel Sasso se impuso con un gol del colombiano Juan Manuel Cuesta y conquistó en el estadio asunceno La Huerta su tercera victoria en una fase de grupo de la Libertadores, instancia que disputa por primera vez en su historia.

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La derrota agravó a crisis de Libertad que este año tuvo una de las peores participaciones en el torneo, al acumular seis derrotas.

En la llave H terminó como líder el ecuatoriano Independiente del Valle, con 13 enteros, tras ganar esta misma jornada por 1-0 al argentino Rosario Central, su escolta con el mismo puntaje.

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Libertad se mostró fuerte en el inicio del partido y presionó a los venezolanos que jugaron incómodos los primeros minutos.

La primera llegada clara de 'La Central' fue a los 25 minutos cuando el arquero Víctor Rojas bloqueó un remate de Vicente Rodríguez.

Durante el primer tiempo, el delantero paraguayo Lorenzo Melgarejo generó peligro en el arco rival, tuvo varias oportunidades de gol y llegó a convertir en una ocasión, pero el tanto fue anulado por posición adelantada en el minuto 43.

Mientras tanto, los visitantes intentaron aprovechar el contaataque impulsados por la dupla de atacantes colombianos Juan Zapata y Juan Manuel Cuesta.

El segundo tiempo inició sin modificaciones en ninguno de los equipos, aunque el conjunto venezolano salió con más confianza.

Un contraataue letal puso en ventaja a la UCV en el minuto 62 cuando Daniel de Sousa asistió con un centro a Juan Manuel Cuesta que empujó el balón al fondo de la red.

La figura del partido fue Morales que evitó el empate en el minuto 89 al rechazar un remate de Jorge Recalde.

- Ficha Técnica

0. Libertad: Víctor Rojas, Iván Ramírez (m.70, Alan Benítez), Néstor Giménez, Diego Viera, Federico Carrizo (m.61, Amín Molinas), Lorenzo Mengarejo, Alexis Fretes (m.78, Rodrigo Villalba), Matías Espinoza, Iván Franco (m.61, Estiven Villalba), Lucas Sanabria (m.70, Jorge Recalde), Christian Martínez

Entrenador: Sergio Aquino

1. Universidad Central de Venezuela: Lautaro Morales, Kendrys Silva (m.81, Carlos Cermeño), Williams Velásquez, Luis Martínez, Francisco Solé (m.76, Maicol Ruiz), Juan Manuel Cuesta (m.90+3, Charlis Ortíz), Juan Zapata, Daniel de Sousa (m.90+3, Alfonso Simarra), Vicente Rodríguez, Daniel Carrillo, Alexander González.

Entrenador: Daniel Sasso

Gol: 0-1, m.62: Juan Manuel Cuesta.

Árbitro: El brasileño Rafael Klein amonestó a Kendrys Silva, Lautaro Morales y Williams Velásquez.

Incidencias: Partido de la sexta y última jornada del Grupo H de la Copa Libertadores jugado en el estadio La Huerta de Asunción. EFE

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EFE

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