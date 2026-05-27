Manuel Carrasco se une a John Lennon, defiende a Hacienda y confiesa estar “a tope”, en ‘La Revuelta’

El cantante andaluz anuncia su salida de los escenarios hasta 2028, tras el fin de la gira. / Captura de pantalla

Cada vez son más los artistas que se posicionan políticamente en favor de causas humanas, las cuales se acercan a quienes los admiran. Esta noche, ha sido Manuel Carrasco quien ha defendido en La Revuelta el pago de impuestos y ha anunciado un descanso profesional hasta 2028 tras cerrar su gira, una pausa que llega después de más de 20 años de carrera y en plena presentación de su nuevo disco, Pueblo salvaje I.

El cantante onubense, de 45 años, ha asegurado en el programa de David Broncano que ha pagado “mucha pasta a Hacienda con gusto” y ha vinculado ese esfuerzo fiscal a la financiación de “la mejor sanidad, educación, jubilación...”. Durante su visita al espacio de Televisión Española, Carrasco también ha presentado Pueblo salvaje I. Además, el artista también ha interpretado en exclusiva Humanidad, una canción en la que incorpora un mensaje de John Lennon. Incluir esa referencia exigió una autorización previa, ha explicado en TVE. “Nos ha costado muchísimo, meses, conseguir el permiso”, ha contado el cantante. De hecho, Carrasco llegó a contemplar la opción de recurrir a un imitador antes de la grabación y finalmente obtuvo el visto bueno de la Fundación John Lennon, presidida por Yoko Ono.

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El cantante incluye un mensaje de John Lennon en una canción que ha cantado en exclusiva en el programa de RTVE. / Captura de pantalla

Manuel Carrasco explica por qué paga “con gusto” a Hacienda

En la conversación con Broncano, Carrasco ha respondido a una de las preguntas clásicas del programa con una defensa explícita de la contribución fiscal. “He pagado mucha pasta a Hacienda, y la he pagado con gusto”, ha dicho el cantante. “Yo soy de los que defiendo y apuesto por que, a la gente que nos va bien, paguemos los impuestos gustosamente porque es necesario para que tengamos la mejor sanidad, educación, jubilación...”, ha reafirmado el cantante

La entrevista también ha servido para situar el momento profesional del artista. El disco cuenta con Juanes entre las colaboraciones, y durante el programa Carrasco y Broncano recordaron su antiguo pique profesional, que terminó convertido en amistad. El cantante ha sostenido que sigue haciendo música con la misma pasión que cuando empezó y que para él no hay nada mejor que “la oportunidad de tocarle el corazón a la gente”.

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Una gira que terminará con su parón musical hasta 2028

El calendario inmediato de Carrasco pasa por cuatro conciertos en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, con un total cercano a 300 mil entradas. Ese volumen de público aparece en el texto como una muestra de la dimensión actual de su trayectoria. Tras esa gira en España y su posterior salida hacia América, el cantante ha decidido detener su actividad durante un largo periodo. “Necesito parar, por mi familia y por mí. A veces uno se lo puede permitir y, después de 20 años, ya empieza a pesar”, ha explicado.

Revive el momento histórico del 7 de febrero de 1964, cuando los Beatles aterrizaron por primera vez en Nueva York, desatando la Beatlemanía y dando inicio a la 'Invasión Británica'. Un evento que cambió para siempre la música y la cultura.

La actuación en La Revuelta también ha dejado otros momentos de tono más distendido. El artista ha llevado como regalo una colección recopilatoria de discos de The Beatles, ha entregado entradas al público y ha respondido a la pregunta sobre el sexo junto a su mujer, presente entre los asistentes. En ese tramo de la entrevista, su pareja ha bromeado con que la situación estaba “muy bien, aunque últimamente está cojo”. Carrasco ha rematado esa parte de la conversación con otra frase: “En serio, la presión y la tensión liberan”.

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