Oscar Valentín: "En unos años se valorará lo que hemos hecho"

Leipzig (Alemania), 28 may (EFE).- Oscar Valentín, centrocampista del Rayo Vallecano, lamentó la derrota en la final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palace pero dijo que "en unos años se valorará" lo hecho porque aunque han perdido también "han ganado muchas cosas".

Un gol del delantero francés Jean-Philippe Mateta a los 49 minutos permitió al Crystal Palace llevarse la Liga Conferencia y hacer claudicar a un Rayo Vallecano que lo intentó hasta el final y perdió una final continental histórica, la primera en sus 102 años de existencia.

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"El sabor es amargo porque habíamos puesto mucha energía y fuerza para levantar el titulo. Hemos perdido pero hemos ganado muchas cosas", dijo Valentín, que aseguró que una de las claves fue que le tuvieron "demasiado respeto" al Crystal Palace.

"Son un equipazo, han planteado un partido muy físico, muy rocoso, y creo que podíamos haberles faltado un poco más al respeto. Son finales, experiencias que el grupo no ha vivido e igual se te hace un poco grande. Por la actitud y el esfuerzo no ha sido", manifestó.

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"Después de la derrota terminas jodido pero miras a nuestra gente y te emociona verlos porque se les caen las lagrimas por nosotros. Son caras de orgullo por lo que les hemos hecho vivir y creo que el barrio está orgulloso. Cuando pase el tiempo y vea la medalla y todo lo que hemos vivido sentiremos orgullo aunque ahora la sensación sea agridulce", apuntó.

Oscar Valentín aseguró que es el "último día de este grupo de jugadores" y que como grupo son "una familia".

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"El lado positivo es lo vivido porque quizá no lo vivamos más. Nos quedamos con la sensación de haber hecho algo más. Hay tristeza porque hubiese sido la guinda llevar la copa al barrio. Es un día triste pero estamos orgullosos de lo que hemos hecho y en unos años se valorará lo que hemos hecho. Nos hemos ganado el respeto y todo el barrio está orgulloso", comentó.

Uno de los que podría no seguir la temporada próxima es el entrenador Iñigo Pérez, que aún no ha renovado.

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"No sabemos nada. Nos tocan vacaciones y él con su trabajo se ha ganado tomar la decisión que quiera. Si hay cambio de entrenador decir que él ha marcado una época aquí, ha hecho historia, ha batido todos los registros y lo echaremos de menos en el día a día", concluyó. EFE