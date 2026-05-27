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Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

La llamada “fontanera” del PSOE, Leire Díez, habría investigado al fiscal Grinda, además de a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según revelan los últimos audios

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El fiscal anticorrupción José Grinda
El fiscal anticorrupción habría sido investigado por Leire Díez. / Imagen de archivo

El fiscal anticorrupción José Grinda se ha situado de nuevo en el centro de la actualidad mediática después de que se conozca que la llamada “fontanera” del PSOE, Leire Díez, también recababa información sobre él, además de investigar, presuntamente, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y Víctor de Aldama. Una maniobra que amplía el foco más allá de los investigadores de la UCO y alcanza a uno de los responsables de causas de corrupción de mayor recorrido político. Los nuevos audios recogen que Díez no solo tenía en su punto de mira al jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas, sino también a Grinda, responsable de la causa sobre la trama del 3 % del ya extinto partido Convergència Democràtica de Catalunya.

Además, Díez pronunció varias veces el apellido del fiscal en esas grabaciones. En una de ellas plantea su interés por aclarar “el tema Grinda” y dice que le llama la atención que el asunto “caiga en Rosana y no en Grinda”. Esa referencia apuntaba a su extrañeza por que en el caso del empresario Hamlyn ejerciera la acusación pública la fiscal de la Audiencia Nacional Rosana Lledó y no la Fiscalía Anticorrupción, donde estaba Grinda.

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El empresario de los audios con Díez, Javier Pérez Dolcet, se mostró dispuesto a colaborar con informaciones sobre José Grinda, aunque exigió a la “fontanera” una garantía por escrito de los beneficios que obtendría a cambio de facilitar ese material.

Las otras investigaciones de corrupción de José Grinda: el 3% de Convergència y Puigdemont

José Grinda González fue uno de los impulsores del caso 3% contra Convergència Democràtica de Catalunya, cuando Artur Mas estaba al frente de la formación, y también de la causa contra Carles Puigdemont por Aigües de Girona. Grinda figura además entre los responsables del caso que acabó con el cierre de la Banca Privada de Andorra. La causa del 3% giraba en torno al amaño de contratos de obras públicas a cambio de comisiones ilegales que equivalían a ese porcentaje. El escándalo sigue lastrando a los herederos naturales de la antigua Convergència, hoy situados en el espacio de Junts per Catalunya.

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Buena parte de la trayectoria de Grinda se ha dado dentro de la Fiscalía en investigaciones sobre mafias rusas y otros episodios de crimen organizado. Entre esos procedimientos cita la Operación Emperador, uno de los casos con los que consolidó su perfil dentro de Anticorrupción.

El intento de silenciar al fiscal anticorrupción, en vano

El fiscal anticorrupción José Grinda denunció que recibió una oferta para archivar causas, como el caso 3 % y aportar información comprometedora sobre su jefe, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y de neutralizar una demanda en su contra. La denuncia se situaba en el centro procedimientos de corrupción y crimen económico que el propio fiscal ha impulsado durante años.

La oferta, trasladada el 27 de febrero de 2025 en una reunión en Madrid, incluía tres posibles destinos en el extranjero, el pago del triple de la cantidad reclamada por la autora de una demanda contra Grinda y la exigencia de cerrar investigaciones como Pujol-Draco, Aigües de Girona, ZED, Banca Privada de Andorra, Banco de Madrid, Duro Felguera y Caranjuez.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido investigar en los juzgados madrileños a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales: Ignacio Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción en el 'caso Villarejo', y al fiscal del 'caso 3%', José Grinda.

Fue entonces cuando Grinda remitió un escrito a su superior, Luzón, en el que relató que un periodista de su confianza, Pere Rusiñol, le trasladó una propuesta atribuida a terceros. En ese documento, el fiscal sostuvo que la oferta estaba presentada como avalada por “las más altas instituciones o personas del Estado” y que Rusiñol le comentó que entendía que detrás podía estar alguien a quien conocía como “Leire”. Grinda explicó también que, además de archivar causas, se le reclamaba revelar supuestos “secretos de actuaciones delictivas” de Luzón que condujeran a su destitución y aclarar el origen de la investigación sobre Sandro Rosell, así como sus visitas al CNI.

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