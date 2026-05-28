España

Ana Belén se sincera sobre el peso económico que soportó en su niñez, en ‘La noche de Aimar’: “La prosperidad de nuestras familias dependía de nosotras”

La cantante madrileña se adentra en su relación con Víctor Manuel y reivindica “una habitación propia”

Guardar
Google icon
Ana Belén, cantante
La cantante cuestiona a aquellos que "coquetean" con la figura del dictador Franco, en La Sexta. / Captura de pantalla

Tras ver desfilar a Ana Belén en los Premios de la Academia de la Música, esta noche siguiente ha sido una de las invitadas a La noche de Aimar, en La Sexta. La cantante madrileña ha rememorado junto al periodista el rol que asumió de niña ante la situación económica precaria de su familia, la cual, según ha explicado, dependía de ella. A modo de anécdota amarga, Ana Belén ha recordado el castigo que sufrió su padre, empleado del Hotel Palace de Madrid, cuando le dejaron varios días sin sueldo por intentar sacar un bollo del trabajo. La artista ha explicado que aquel peso no fue solo suyo, también lo compartió con Rocío Dúrcal, porque ambas sabían que cada actuación podía traducirse en una mejora material para sus casas: “Teníamos muy presente que la prosperidad de nuestras familias dependía de nosotras”.

El origen de esa responsabilidad se remonta a sus primeros pasos artísticos. Ana Belén, entonces llamada Mari Pili, llegó a un concurso de Radio España por iniciativa de una maestra de colegio que la escuchó cantar en una función escolar, y aquel impulso acabó llevándola a una cadena de actuaciones en emisoras y después a películas de niñas cantantes como Zampo y yo (Luis Lucia Mingarro, 1965).

PUBLICIDAD

La artista ha recordado, además, que sus padres “no sabían nada de esto” y que se limitaban a acompañarla. En la entrevista con Aimar Bretos, la artista ha asumido con claridad la lógica económica de aquellos años: si lograba una carrera parecida a la de Marisol cuando era niña, podría dar una vida mejor a sus padres.

La infancia de Ana Belén, marcada por el trabajo de su padre y su temprana incorporación al mundo laboral

La situación familiar que ha descrito Ana Belén estaba marcada por la escasez. Su madre trabajaba como sastra y su padre como cocinero en el Hotel Palace de Madrid con un sueldo modesto, mientras en el establecimiento se celebraban Nocheviejas de abundancia que contrastaban con la vida doméstica de la artista, donde comer pollo era una excepción reservada a la pepitoria de Nochebuena.

PUBLICIDAD

Ese contexto desembocó en uno de los recuerdos más duros que compartió en televisión. Ana Belén ha contado que de niña oyó a su madre y a su tía gritar escandalizadas al creer que su padre había intentado llevarse un pollo del hotel. La realidad fue otra: no era un pollo, sino un bollo. Aun así, la dirección le impuso un “terrorífico” castigo y le dejó varios días sin sueldo, una decisión que la cantante resumió como una de “esas cosas terroríficas que hacían antes”.

El programa también ha mostrado una dimensión más íntima de la actriz fuera de aquel relato de necesidad. María Barranco le envió un mensaje grabado en el que le dijo: “Eres de las mejores cosas que me han pasado en la vida”, y recordó que soñaba con trabajar con ella cuando estudiaba arte dramático en Málaga.

Ana Belén se emocionó al escuchar esas palabras y respondió que el vínculo nacido durante el rodaje de una película se ha mantenido durante 40 años. La artista explicó que necesita llevarse bien con la gente con la que trabaja y que en el caso de Barranco esa relación acabó desbordando lo profesional: “María forma parte de mi familia, no sabes hasta qué punto”.

La reivindicación de Virginia Woolf, por Ana Belén: “La habitación propia es muy importante”

En otro momento del programa, la cantante ha hablado sobre su familia más cercana. Explicó que trabaja con su hijo en el estudio y que él, porque la conoce bien, sabe hasta dónde puede exigirle, mientras que de su hija destacó que tiene “muy buen carácter”. La conversación derivó después hacia su relación con Víctor Manuel. Ana Belén ha afirmado en La Sexta que después de 50 años de matrimonio no solo se puede admirar a la pareja, sino que “es necesario”, y añadió que su marido le ha dado “miles de razones” para seguir admirándole.

Tráiler de 'Los Estunmen', la ópera con música de Fernando Velázquez y texto de Nao Albet y Marcel Borràs. (Teatros del Canal)

Preguntada por la estabilidad en una convivencia larga, la artista ha sostenido que compartir implica ceder y aprender con el tiempo dónde fijar los límites de ese reparto. En esa misma reflexión, ha defendido además que “la habitación propia es muy importante para las mujeres” y subrayó que Víctor Manuel siempre ha sido respetuoso con el espacio de cada uno.

Temas Relacionados

Aimar BretosLa SextaAtresmediaCantantesMúsica EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Leire Martínez se proclama ganadora de ‘Mask Singer’ en una final que revela a David Cantero, Vicky Martín Berrocal y Nacho Duato

La máscara de Clavel se impone en la quinta edición del programa tras una gala en la que ningún miembro del jurado acertó la identidad de la ganadora

Leire Martínez se proclama ganadora de ‘Mask Singer’ en una final que revela a David Cantero, Vicky Martín Berrocal y Nacho Duato

Manuel Carrasco se une a John Lennon, defiende a Hacienda y confiesa estar “a tope”, en ‘La Revuelta’

El cantante se enfrenta al final de su gira, tras la cual se tomará un descanso hasta 2028, tal y como ha recordado en el programa de RTVE

Manuel Carrasco se une a John Lennon, defiende a Hacienda y confiesa estar “a tope”, en ‘La Revuelta’

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Aquí está la combinación ganadora anunciada por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

La coordinadora general, Lara Hernández, reivindica en ‘La Noche en 24h’ las medidas que han salido adelante en conjunto con el Partido Socialista para atribuir la capacidad de convocar elecciones de forma “exclusiva” a Pedro Sánchez

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

Candela Peña descarta hablar sobre su vida privada, en ‘La Revuelta’: “No creo en la pareja como cosa sumadora”

La actriz catalana ha acudido en calidad de invitada, y no con su habitual colaboración, para promocionar en RTVE su nuevo proyecto de Netflix, ‘La desconocida’

Candela Peña descarta hablar sobre su vida privada, en ‘La Revuelta’: “No creo en la pareja como cosa sumadora”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Cinco vehículos de la UCO abandonan Ferraz tras 12 horas de registro

Quién es Carmen Pano, la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE y a la que la trama de Leire Díez habría ofrecido dinero para cambiar su declaración

El PSOE habría pagado 20.000 euros a una periodista por difundir grabaciones de Villarejo e información de otras causas judiciales: “La orden está dentro ya del plan de medios”

ECONOMÍA

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista